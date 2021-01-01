У Луцьку на перетині вулиць Єршова-Карбишева хочуть облаштувати додаткові паркомісця

У Луцьку планують організувати та облаштувати додаткові місця стоянки автотранспорту на перетині вулиць Єршова-Карбишева.Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.Займеться втіленням питання комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс» з метою упорядкування паркування транспортних засобів, організації дорожнього руху на вулицях Карбишева, Єршова та Індустріальній.Планують, що збір за послугу з бронювання місць для стоянки автотранспорту на облаштованих місцях будуть здійснювати у четвер та неділю з 06:00 до 15:00.