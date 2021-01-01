У Луцьку на перетині вулиць Єршова-Карбишева хочуть облаштувати додаткові паркомісця
Сьогодні, 10:10
У Луцьку планують організувати та облаштувати додаткові місця стоянки автотранспорту на перетині вулиць Єршова-Карбишева.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.
Займеться втіленням питання комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс» з метою упорядкування паркування транспортних засобів, організації дорожнього руху на вулицях Карбишева, Єршова та Індустріальній.
Планують, що збір за послугу з бронювання місць для стоянки автотранспорту на облаштованих місцях будуть здійснювати у четвер та неділю з 06:00 до 15:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.
Займеться втіленням питання комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс» з метою упорядкування паркування транспортних засобів, організації дорожнього руху на вулицях Карбишева, Єршова та Індустріальній.
Планують, що збір за послугу з бронювання місць для стоянки автотранспорту на облаштованих місцях будуть здійснювати у четвер та неділю з 06:00 до 15:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на перетині вулиць Єршова-Карбишева хочуть облаштувати додаткові паркомісця
Сьогодні, 10:10
Долар та євро подорожчали: курс валют у Луцьку на 11 вересня
Сьогодні, 09:37
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 09:04
Медіа