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У Луцьку на перетині вулиць Єршова-Карбишева хочуть облаштувати додаткові паркомісця

У Луцьку на перетині вулиць Єршова-Карбишева хочуть облаштувати додаткові паркомісця
У Луцьку планують організувати та облаштувати додаткові місця стоянки автотранспорту на перетині вулиць Єршова-Карбишева.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.

Займеться втіленням питання комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс» з метою упорядкування паркування транспортних засобів, організації дорожнього руху на вулицях Карбишева, Єршова та Індустріальній.

Планують, що збір за послугу з бронювання місць для стоянки автотранспорту на облаштованих місцях будуть здійснювати у четвер та неділю з 06:00 до 15:00.

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Теги: парковка, Луцьк
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