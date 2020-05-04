Відоме ім'я волинського чиновника, якого підозрюють у розкраданні грошей, передбачених на амбулаторії

Стало відоме ім'я чиновника Волинської облдержадміністраціїВ, якого підозрюють у розкраданні великої суми бюджетних коштів, передбачених на будівництво амбулаторій.Про цестало відомо з власних джерел.За інформацією, наданою редакції, у розкраданні підозрюють заступника директора департаменту інфраструктури Волинської ОДА та начальника управління капітального будівництваЯк відомо, чиновнику за фактами службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої групи, в особливо великих розмірах, вчиненого повторно,За даними слідства встановили, що у 2018 році тендер на проведення будівельних робіт по реконструкції двох амбулаторій загальної практики сімейної медицини на території селищ Волинської області виграло підконтрольне підозрюваним товариство, з яким Департамент Волинської ОДА було укладено відповідні договори.З метою заволодіння бюджетними коштами, керівник товариства-генпідрядника, за дорученням його засновника, склав та видав офіційні документи, до яких внесено неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт. А посадовець Волинської ОДА, достовірно знаючи, що у вказаних документах містяться відомості, що не відповідають дійсності, прийняв їх, засвідчивши своїм підписом та печаткою, на підставі чого було здійснено перерахунок коштів генпідрядника.Таким чином, підозрювані неправомірно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 1,17 млн грн.Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.