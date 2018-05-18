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Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*

Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*
Будівельна компанія із 60-річною історією «Луцьксантехмонтаж №536» іде в ногу з часом й намагається максимально відповідати вимогам сучасних покупців нерухомості. У час, коли люди максимально цінують свій час та прагнуть комфорту, компанія-забудовник вирішила запропонувати своїм покупцям поки незвичну для будівельного ринку Волині послугу – створення житла «під ключ».

Один із таунхаусів житлового комплексу «Династія», що на околиці Луцька на вулиці Володимирській, вирішили повністю підготувати до заселення – тут зробили сучасний та стильний ремонт, поставили усі меблі та техніку й навіть застелили ліжка красивими покривалами.

Таунхаус відкрили для потенційних покупців як шоурум, який презентує нову послугу компанії.

Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*
Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*
Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*


Перша заступниця генерального директора ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ірина Патлашинська радо зустрічає перших відвідувачів презентаційного таунхаусу. Каже, результатом дуже задоволена й вже бачить схвальну реакцію людей, які приходять подивитися готове житло.

«Ми спробували втілити у себе ідею, яка вже популярна за кордоном. Зокрема, у Туреччині. Є люди, яким справді складно через свою зайнятість виділяти чимало часу на ремонт і облаштування новобудови. Тому вони матимуть можливість купити наш таунхаус у 100-відсотковій готовності до заселення. Тут, як бачите, є вже навіть телевізор холодильник, усе, що потрібно. Залишається лише привезти свої речі і жити. Кожне замовлення і бажану комплектацію ми, звісно, можемо обумовлювати із кожним покупцем індивідуально. Поки «під ключ» будемо робити лише таунхауси, а у перспективі, можливо, подумаємо і про квартири» – розповідає Ірина Патлашинська.

Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*
Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*


Заступник генерального директора компанії-забудовника Сергій Машевський додає, що площа таунхауса, який став презентаційним шоурумом, – 143 метри квадратних. Тут є три спальні, просторі кухня і вітальня, два санвузли, кладова та дві величезних тераси на першому та другому поверхах.

Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*


Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*
Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*
Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*
Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*
Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*
Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*


Презентаційний таунхаус вже доступний до продажу. У вартість входить усе абсолютно, що є у будинку, включаючи навіть подушки та покривала.

Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*
Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*
Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*


Дизайнер інтер’єру Юлія Демидюк, яка створювала проект тепер вже облаштованого «під ключ» таунхауса, каже, що загальний концепт дизайну намагалися зробити таким, щоб сподобалося всім. А всім подобаються світлі тони та натуральні матеріали. Додали також трохи класичних ноток у оздобленні.

«Дизайнерам дуже зручно працювати на таких площах, як таунхауси. Тут є де розігнатися, втілити цікаві задуми і деталі. Тому результат роботи точно порадує власників», - додає Юлія.

Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*


Загалом у «Династії» будуть таунхауси трьох типів: площею 138, 143 та 160 квадратних метрів. Усі вони – двоповерхові, цегляні, з хорошим зовнішнім утепленням, газовим автономним опаленням. Навіть без послуги ремонту «під ключ», покупець отримає теплу підлогу, стяжку, штукатурку, встановлені двері і панорамні вікна, окремий вентиляційний канал для облаштування каміна. Кожен таунхаус має власну обгороджену територію.

Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*
Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*
Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*
Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*
Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*
Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*


За бажанням покупця кожен із трьох типів таунхаусів можуть облаштувати «під ключ».

«У нас є всі можливості, аби втілити ідеї покупця на усіх рівнях. Приблизно через два-три місяці від того, як таке бажання буде висловлене, клієнт зможе заїхати у повністю облаштований таунхаус. В нас є і надійні постачальники матеріалів, у яких ми можемо купувати за оптовими цінами, і перевірені фахівці для усіх видів робіт, які необхідні. Тому клієнту не доведеться самому бути залученим до усіх цих процесів», - розповідає Сергій Машевський.

Залишається лише завезти речі: «Луцьксантехмонтаж» продаватиме на 100% готові до заселення таунхауси*


Серед переваг житла у ЖК «Династія» – централізоване водопостачання, каналізація, автономне опалення, власна електропідстанція, гарантоване щонайменше одне паркомісце, охорона, інфраструктура для дозвілля дітей і спорту тощо. Важливо, що комплекс матиме усі переваги заміського житла, оскільки розташований на околиці, але водночас і всі міські плюси через близькість до центру міста. Автівкою шлях до «серця» Луцька займе у мешканців та гостей ЖК усього 5-6 хвилин.

Сергій Машевський зауважує, що «Луцьксантехмонтаж №536» приступив до забудови цього району рік тому. До кінця 2021 року планують здати в експлуатацію перші 52 таунхауси, а на початку літа 2022-го – перші два 4-поверхові будинки. Протягом наступних двох з половиною років, переконує заступник генерального директора компанії, комплекс буде повністю збудований і зданий в експлуатацію. До слова, вже на стадії будівництва продали приблизно 50% таунхаусів.

Лояльними та демократичними є і умови придбання помешкання від компанії «Луцьксантехмонтаж №536». Зокрема, ціна на квартиру при 100% оплаті стартуватиме від 17 500 гривень за квадратний метр. Якщо покупцю потрібне відтермінування на рік, то ціна квадратного метра становитиме 18 тисяч при першому внеску у розмірі 30% від вартості. Але, що важливо, покупець протягом року виплачуватиме вартість квартири без відсотків. У таунхаусах ціна за квадратний метр становить приблизно 12 тисяч гривень. Є можливість безвідсоткового відтермінування на 2 роки при першому внеску 50%.

Контакти:

«Луцьксантехмонтаж №536»

Сторінка компанії-забудовника у фейсбуці

Відділ продажів: Луцьк, вулиця Клима Савура, 29

(0332) 74-60-15; (066) 845-66-05; (067) 27-00-227; (066) 897-97-77.

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Теги: Луцьксантехмонтаж, Ірина Патлашинська, таунхаус
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