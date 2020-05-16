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Зеленський нагородив двох волинян званням «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України»

Зеленський нагородив двох волинян званням «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України»
З нагоди Дня фізичної культури і спорту президент України Володимир Зеленський відзначив українців державними нагородами.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні глави держави.

З-поміж інших, нагороди отримали і волиняни.

Зокрема, званням «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» президент нагородив тренера-викладача обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів Валерія Дружиновича, а також голову Волинської обласної організації Асоціації джиу-джитсу України Ігоря Юхименка.

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Теги: Валерій Дружинович, Ігор Юхименко, нагорода, звання
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Коментарі 1
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"Брежнівщина"процвітає і як це здолати???
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