В аварії на трасі «Львів–Луцьк» загинула 17-річна дівчина
Сьогодні, 12:00
Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 12 вересня, близько першої години ночі на автодорозі «Львів-Луцьк» неподалік села Колоденці Львівського району.
Про це повідомляє пресслужба поліції Львівщини.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Лагуна», 22-річний львів’янин, не впорався з керуванням - автомобіль виїхав на узбіччя дороги та перекинувся.
Окрім водія у салоні автомобіля перебували четверо пасажирів: 17-річна дівчина та троє чоловіків віком 17, 24 та 26 років - усі мешканці одного з сіл Львівського району. Внаслідок ДТП неповнолітня пасажирка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події. Інші пасажири були доставлені у лікарню.
Під час освідчення водія було встановлено, що він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
Проводиться досудове розслідування.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Львівщини.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Лагуна», 22-річний львів’янин, не впорався з керуванням - автомобіль виїхав на узбіччя дороги та перекинувся.
Окрім водія у салоні автомобіля перебували четверо пасажирів: 17-річна дівчина та троє чоловіків віком 17, 24 та 26 років - усі мешканці одного з сіл Львівського району. Внаслідок ДТП неповнолітня пасажирка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події. Інші пасажири були доставлені у лікарню.
Під час освідчення водія було встановлено, що він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
Проводиться досудове розслідування.
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