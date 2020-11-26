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Під Луцьком вбили чоловіка

Під Луцьком вбили чоловіка
У селі Промінь Луцького району за місцем проживання знайшли вбитого чоловіка.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві жителі.

Інформацію про вбивство підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Відомо, що загиблий – житель села 1964 року народження.

Наразі на місці події працює поліція.

Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Деталі – згодом.


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Теги: вбиство, Промінь, Станіславського
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