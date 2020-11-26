Під Луцьком вбили чоловіка





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві жителі.



Інформацію про вбивство підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Відомо, що загиблий – житель села 1964 року народження.



Наразі на місці події працює поліція.



Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.



Деталі – згодом.





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