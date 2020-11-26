Під Луцьком вбили чоловіка
Сьогодні, 13:45
У селі Промінь Луцького району за місцем проживання знайшли вбитого чоловіка.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві жителі.
Інформацію про вбивство підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що загиблий – житель села 1964 року народження.
Наразі на місці події працює поліція.
Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві жителі.
Інформацію про вбивство підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що загиблий – житель села 1964 року народження.
Наразі на місці події працює поліція.
Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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