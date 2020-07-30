Вбивство чоловіка під Луцьком: стали відомі деталі





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Зловмисники, з метою заволодіння особистим майном загиблого, умисно нанесли йому декілька ударів ножем, після чого викрали особисті речі і автомобіль Volkswagen Passat. Їх волинські поліцейські затримали за гарячими слідами через кілька годин після скоєного.



За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 6 п.12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального Кодексу України.



Зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозри у вчиненні інкримінованого злочину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В будинку на дачному масиві Промінь сьогодні виявили тіло 57-річного чоловіка. Поліцейські оперативно встановили, що вбивство з корисливих мотивів скоїли раніше судимий 38-річний чоловік та 43-річна жінка, обоє жителі Луцького району.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Зловмисники, з метою заволодіння особистим майном загиблого, умисно нанесли йому декілька ударів ножем, після чого викрали особисті речі і автомобіль Volkswagen Passat. Їх волинські поліцейські затримали за гарячими слідами через кілька годин після скоєного.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 6 п.12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального Кодексу України.Зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозри у вчиненні інкримінованого злочину.

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