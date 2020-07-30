Вбивство чоловіка під Луцьком: стали відомі деталі
Сьогодні, 19:24
В будинку на дачному масиві Промінь сьогодні виявили тіло 57-річного чоловіка. Поліцейські оперативно встановили, що вбивство з корисливих мотивів скоїли раніше судимий 38-річний чоловік та 43-річна жінка, обоє жителі Луцького району.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Зловмисники, з метою заволодіння особистим майном загиблого, умисно нанесли йому декілька ударів ножем, після чого викрали особисті речі і автомобіль Volkswagen Passat. Їх волинські поліцейські затримали за гарячими слідами через кілька годин після скоєного.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 6 п.12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального Кодексу України.
Зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозри у вчиненні інкримінованого злочину.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Зловмисники, з метою заволодіння особистим майном загиблого, умисно нанесли йому декілька ударів ножем, після чого викрали особисті речі і автомобіль Volkswagen Passat. Їх волинські поліцейські затримали за гарячими слідами через кілька годин після скоєного.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 6 п.12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального Кодексу України.
Зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозри у вчиненні інкримінованого злочину.
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