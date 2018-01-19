У жінки, яка в Ківерцях на ходу вискочила з авто, залишилися круглими сиротами двоє діток. ВІДЕО





Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.



Інцидент трапився сьогодні вранці, 13 вересня.



Як повідомляють у поліції, від отриманих травм волинянка померла. За кермом транспортного засобу перебував 25-річний місцевий житель.



Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.



З власних джерел





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі у місті Ківерці з автомобіля Fiat Ducato під час руху вистрибнула 22-річна дівчина.Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.Інцидент трапився сьогодні вранці, 13 вересня.Як повідомляють у поліції, від отриманих травм волинянка померла. За кермом транспортного засобу перебував 25-річний місцевий житель.Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.З власних джерел ІА Конкурент стало відомо, що у померлої залишилося двоє малолітніх дітей. А минулого року на заробітках у Польщі загинув її чоловік – його уразило струмом.

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