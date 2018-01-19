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У жінки, яка в Ківерцях на ходу вискочила з авто, залишилися круглими сиротами двоє діток. ВІДЕО

У жінки, яка в Ківерцях на ходу вискочила з авто, залишилися круглими сиротами двоє діток. ВІДЕО
На автодорозі у місті Ківерці з автомобіля Fiat Ducato під час руху вистрибнула 22-річна дівчина.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.

Інцидент трапився сьогодні вранці, 13 вересня.

Як повідомляють у поліції, від отриманих травм волинянка померла. За кермом транспортного засобу перебував 25-річний місцевий житель.

Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.

З власних джерел ІА Конкурент стало відомо, що у померлої залишилося двоє малолітніх дітей. А минулого року на заробітках у Польщі загинув її чоловік – його уразило струмом.


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Теги: трагедія, Ківерці
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