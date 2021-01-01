У Луцьку на кільці зіткнулися три автомобілі. ВІДЕО





Про це йдеться на Facebook-сторінці Департаменту муніципальної варти Луцькради.



Автопригода сталася за участі трьох легкових автомобілів. Водій OPEL порушив правила переїзду перехрестя, а саме повертаючи ліворуч не надав перевагу в русі автомобілям MERCEDES-BENZ та VOLKSWAGEN, що рухалися головною дорогою, внаслідок чого відбулося зіткнення.



На місце події одразу прибули екстрена медична допомога та поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці 12 вересня на перехресті вул. Львівська - вул. Європейська сталася подвійна аварія.Про це йдеться на Facebook-сторінці Департаменту муніципальної варти Луцькради.Автопригода сталася за участі трьох легкових автомобілів. Водій OPEL порушив правила переїзду перехрестя, а саме повертаючи ліворуч не надав перевагу в русі автомобілям MERCEDES-BENZ та VOLKSWAGEN, що рухалися головною дорогою, внаслідок чого відбулося зіткнення.На місце події одразу прибули екстрена медична допомога та поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію