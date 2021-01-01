вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на кільці зіткнулися три автомобілі. ВІДЕО

У Луцьку на кільці зіткнулися три автомобілі. ВІДЕО
Вранці 12 вересня на перехресті вул. Львівська - вул. Європейська сталася подвійна аварія.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Департаменту муніципальної варти Луцькради.

Автопригода сталася за участі трьох легкових автомобілів. Водій OPEL порушив правила переїзду перехрестя, а саме повертаючи ліворуч не надав перевагу в русі автомобілям MERCEDES-BENZ та VOLKSWAGEN, що рухалися головною дорогою, внаслідок чого відбулося зіткнення.

На місце події одразу прибули екстрена медична допомога та поліція.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, ДТП, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на кільці зіткнулися три автомобілі. ВІДЕО
Сьогодні, 12:45
В центрі Луцька встановили викрадену скульптуру кликуна
Сьогодні, 12:31
Лежав на коліях: у Польщі поїзд ледь не переїхав 22-річного українця
Сьогодні, 12:18
Втікача із луцького суду досі шукає поліція: опублікували фото
Сьогодні, 12:09
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 12:02
Схожі новини
ДТП з потерпілими у Луцьку за участі маршрутки і вантажівки: чому закрили справу і чи отримали люди компенсацію ДТП з потерпілими у Луцьку за участі маршрутки і вантажівки: чому закрили справу і чи отримали люди компенсацію
08 вересень, 16:41
У Луцьку 22-річний хлопець викрав Volkswagen з мийки і протаранив два припарковані авто У Луцьку 22-річний хлопець викрав Volkswagen з мийки і протаранив два припарковані авто
30 серпень, 10:43
Нічна ДТП на Ковельській: з'явилося відео аварії Нічна ДТП на Ковельській: з'явилося відео аварії
07 серпень, 13:29
У Луцьку – аварія за участі легковика і мотоцикла, є постраждалий. ФОТО У Луцьку – аварія за участі легковика і мотоцикла, є постраждалий. ФОТО
09 липень, 11:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на кільці зіткнулися три автомобілі. ВІДЕО
Сьогодні, 12:45
 0
В центрі Луцька встановили викрадену скульптуру кликуна
Сьогодні, 12:31
 0
Лежав на коліях: у Польщі поїзд ледь не переїхав 22-річного українця
Сьогодні, 12:18
 0
Втікача із луцького суду досі шукає поліція: опублікували фото
Сьогодні, 12:09
 0
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 12:02
 0
Медіа
відео
1/8