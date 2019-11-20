У Луцьку просять не проводити реорганізацію проспекту Грушевського





Вона вважає, що те, що не завершено реорганізацію та реконструкцію кількох інших вулиць м. Луцька, негативно впливає на трафік у місті і унеможливлює комфортне пересування.



За її словами, неминуче за умов ремонту спилювання дорослих здорових дерев негативно впливає на стан повітря у місті та його клімат (температурні показники на ділянках, де відсутні зелені насадження, суттєво перевищують показники на ділянках, де ці насадження іще збереглися).



"Проспект Грушевського наразі перебуває у хорошому стані і капітального ремонту не потребує. У місті чимало більш нагальних питань, що потребують швидкого вирішення і коштів із бюджету — зокрема, велика кількість вулиць та дворів, що потребують негайного ремонту їх асфальтної частини тощо. Найбільше це стосується віддалених, але не менш важливих районів міста", - написала авторка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Грушевського планують провести реорганізацію . Проте Дарина Гребенко розмістила відповідну петицію з проханням не робити протягом найближчих 10 років.Вона вважає, що те, що не завершено реорганізацію та реконструкцію кількох інших вулиць м. Луцька, негативно впливає на трафік у місті і унеможливлює комфортне пересування.За її словами, неминуче за умов ремонту спилювання дорослих здорових дерев негативно впливає на стан повітря у місті та його клімат (температурні показники на ділянках, де відсутні зелені насадження, суттєво перевищують показники на ділянках, де ці насадження іще збереглися)."Проспект Грушевського наразі перебуває у хорошому стані і капітального ремонту не потребує. У місті чимало більш нагальних питань, що потребують швидкого вирішення і коштів із бюджету — зокрема, велика кількість вулиць та дворів, що потребують негайного ремонту їх асфальтної частини тощо. Найбільше це стосується віддалених, але не менш важливих районів міста", - написала авторка.

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