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У Луцьку просять не проводити реорганізацію проспекту Грушевського

У Луцьку просять не проводити реорганізацію проспекту Грушевського
У Луцьку на проспекті Грушевського планують провести реорганізацію. Проте Дарина Гребенко розмістила відповідну петицію з проханням не робити протягом найближчих 10 років.

Вона вважає, що те, що не завершено реорганізацію та реконструкцію кількох інших вулиць м. Луцька, негативно впливає на трафік у місті і унеможливлює комфортне пересування.

За її словами, неминуче за умов ремонту спилювання дорослих здорових дерев негативно впливає на стан повітря у місті та його клімат (температурні показники на ділянках, де відсутні зелені насадження, суттєво перевищують показники на ділянках, де ці насадження іще збереглися).

"Проспект Грушевського наразі перебуває у хорошому стані і капітального ремонту не потребує. У місті чимало більш нагальних питань, що потребують швидкого вирішення і коштів із бюджету — зокрема, велика кількість вулиць та дворів, що потребують негайного ремонту їх асфальтної частини тощо. Найбільше це стосується віддалених, але не менш важливих районів міста", - написала авторка.

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Теги: проспект Грушевського, петиція, реорганізація
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Коментарі 1
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Дебілізацію не треба проводити. Реорганізацію тра.
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