У луцькому «МакДональдзі» запрацювала доставка





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресофісі компанії «МакДональдз Україна».



Зазначають, що доставка працює із 10:00 до 23:00. Її можна замовити через додаток партнера – Glovo, де вказано, що вартість доставки - 30 гривень, а час очікування - 40-50 хвилин. Також додають, що за замовлення, менше 150 гривень доведеться доплатити.



Радіус доставки – 3,5 км.



Нагадаємо,



«МакДональдз» у Луцьку має площу 675 м² та розрахований прийняти 238 гостей у залі та 96 - на літній терасі, а інтер’єр оформлений у впізнаваному фірмовому стилі. Ресторан обладнаний сервісами McDrive та McDelivery.



У ресторані є 6 двосторонніх терміналів самообслуговування – на великих екранах можна роздивитись страви та обрати ті, що до смаку, без метушні у черзі на касі. Для зручності відвідувачів касова зона розділена на дві частини — для замовлення та видачі, а працівники сервісу можуть принести замовлення за столик. Також в залі працюють експерти з гостинності, завдання яких – створити комфортну атмосферу та потурбуватися про потреби клієнтів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому «МакДональдзі», який нещодавно відкрився у ТРЦ «ПортСіті», від сьогодні, 14 вересня, з'явилася можливість замовити доставку.Про це у коментаріповідомили у пресофісі компанії «МакДональдз Україна».Зазначають, що доставка працює із 10:00 до 23:00. Її можна замовити через додаток партнера – Glovo, де вказано, що вартість доставки - 30 гривень, а час очікування - 40-50 хвилин. Також додають, що за замовлення, менше 150 гривень доведеться доплатити.Радіус доставки – 3,5 км.Нагадаємо, «МакДональдз» у Луцьку став найбільшим одноповерховим рестораном з «МакДрайвом» в Україні. За вихідні (11 та 12 вересня) ресторан «МакДональдз», що відкрився у ТРЦ «ПортСіті», відвідали 27 тисяч людей «МакДональдз» у Луцьку має площу 675 м² та розрахований прийняти 238 гостей у залі та 96 - на літній терасі, а інтер’єр оформлений у впізнаваному фірмовому стилі. Ресторан обладнаний сервісами McDrive та McDelivery.У ресторані є 6 двосторонніх терміналів самообслуговування – на великих екранах можна роздивитись страви та обрати ті, що до смаку, без метушні у черзі на касі. Для зручності відвідувачів касова зона розділена на дві частини — для замовлення та видачі, а працівники сервісу можуть принести замовлення за столик. Також в залі працюють експерти з гостинності, завдання яких – створити комфортну атмосферу та потурбуватися про потреби клієнтів.

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