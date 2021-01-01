Білорусь заявила, що її прикордонний знак обстріляли з території Волині

Прикордонний комітет Білорусі заявив, що з території України обстріляли білоруський прикордонний знак. Зауважимо, що подія сталася на українсько-білоруському кордоні на території, що межує з Волинню.У коментаріу Волинському прикордонному загоні розповіли, що українські прикордонники і виявили пошкоджений знак. Вони ж і повідомили білоруським колегам та поліції.Зауважують, що, швидше на все, характер пошкоджень свідчить про застосування мисливської зброї.Місцевість, де відбулася подія, болотиста та чагарникова, піший рух тут майже унеможливлений. Натомість поруч розташований канал, який розділяє білоруську та українську сторони. Тож у прикордонників не виключають можливості, що знак могли пошкодити люди, що пересувалися каналом човном.Гільз на місці події не виявили.Прикордонники вже провели представницьку зустріч, де обговорили інцидент.Пошук причетних осіб триває. За цим фактом білоруська сторона проводить розслідування.