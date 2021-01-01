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Луцьк – другий у рейтингу найкомфортніших міст України

Луцьк – другий у рейтингу найкомфортніших міст України
Луцьк посів другу сходинку у всеукраїнському муніципальному опитуванні щодо задоволеності жителів якістю надання послуг та комфортом.

Про це йшлося у четвер, 16 вересня, під час позачергового засідання сесії.

Міський голова Ігор Поліщук розповів, що в країні проводили муніципальне опитування, яке здійснював Міжнародний республіканський інститут. Опитування проводили щодо показників рівня задоволеності мешканців послугами та комфортом, що забезпечує місцева влада.

Відповідно до результатів, Луцьк посів другу сходинку після Вінниці.

«Хочу сказати, що фактично Луцьк зайняв перше місце, бо якби прем’єр-міністр був з Луцька і ці сотні мільйонів гривень вливали в місто з держбюджету, то однозначно Луцьк був би першим», - вважає Поліщук.

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Теги: Луцьк, рейтинг, комфортне місто, варте уваги
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