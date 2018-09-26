У Луцьку «підлатають» перехрестя





Відповідні



Згідно з тендерною документацією, на перехресті, з-поміж іншого, облаштують тротуари, пішохідні переходи, поставлять обмежувачі руху, металеве пішохідне обгородження, а також зупинки.



Очікувана вартість закупівлі - 2 369 000 гривень. Виконати ремонт мають до кінця 2022 року. Переможець повинен дати гарантію на роботи на 3 роки.

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