У Луцьку «підлатають» перехрестя
Сьогодні, 17:12
Проведуть поточний ремонт перехрестя вулиць Окружна-Станіславського у Луцьку.
Відповідні торги оголосили на платформі ProZorro.
Згідно з тендерною документацією, на перехресті, з-поміж іншого, облаштують тротуари, пішохідні переходи, поставлять обмежувачі руху, металеве пішохідне обгородження, а також зупинки.
Очікувана вартість закупівлі - 2 369 000 гривень. Виконати ремонт мають до кінця 2022 року. Переможець повинен дати гарантію на роботи на 3 роки.
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Відповідні торги оголосили на платформі ProZorro.
Згідно з тендерною документацією, на перехресті, з-поміж іншого, облаштують тротуари, пішохідні переходи, поставлять обмежувачі руху, металеве пішохідне обгородження, а також зупинки.
Очікувана вартість закупівлі - 2 369 000 гривень. Виконати ремонт мають до кінця 2022 року. Переможець повинен дати гарантію на роботи на 3 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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