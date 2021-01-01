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Лучанин виборов дві перемоги зі стрільби на змаганнях у США

Лучанин виборов дві перемоги зі стрільби на змаганнях у США
Ветеран АТО з Луцька Павло Ковальський виборов дві нагороди на міжнародних змаганнях «Warrior Games» («Ігри Воїнів») в Орландо у штаті Флорида, США.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці української команди.

Лучанин переміг у відкритій категорії у стрільбі з гвинтівки з позиції лежачи і взяв друге місце у відкритій категорії зі стрільби з гвинтівки стоячи.

Нагадаємо, Ігри Воїнів – це адаптивні змагання для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки. До програми ігор входить 12 видів спорту: стрільба з лука, гольф, кульова стрільба, легка атлетика, велоспорт, плавання, веслування на тренажерах, баскетбол на візках, регбі на візках, пауерліфтинг і волейбол сидячи. Цього року українські воїни вперше беруть участь у цих змаганнях.

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