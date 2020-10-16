На Волині – скандал через будівництво недільної школи УПЦ (МП).ВІДЕО





Із таким закликом активісти й учасники бойових дій прийшли до селищної ради. Чим завершилася словесна перепалка противників і прихильників – дивіться у сюжеті



Ярослав – учасник бойових дій на сході України, проживає у Мар’янівській громаді. Саме будівництво недільної школи у селі Борочиче та церкви УПЦ (МП) у селі Хмельницьке обурює воїна, що ще нещодавно захищав кордони під кулями.



Питання будівництва недільної школи при Свято-Іллінському храмі у селі Борочиче сьогодні розглядають на сесії селищної ради. Учасники бойових дій проти цього.



А в депутатському корпусі є прихильники та противники такої недільної школи. В кожного свої аргументи.



Мешканці села теж ставляться до конфлікту по-різному.



На сесії ж представниця земельного відділу розповіла, що недільну школу хочуть будувати на території храму. Але для того, щоб почати працювати над проектом, депутати мають дати на це дозвіл.



На сесії сільської ради все ж дали згоду на розробку детального плану будівництва. Наступний етап – громадські обговорення. Слідом сесія, де депутати або погодять кінцевий проект, або ж ні. Натомість ветерани війни запевняють, так цього не залишать. Свою позицію кажуть, відстоюватимуть до кінця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мар’янівській громаді люди не хочуть будівництва церков та недільних шкіл так званого Московського патріархату на їхній території. Адже вважають, що таким чином громада підтримує ворога, який вбиває українських захисників на сході.Із таким закликом активісти й учасники бойових дій прийшли до селищної ради. Чим завершилася словесна перепалка противників і прихильників – дивіться у сюжеті 12 каналу – учасник бойових дій на сході України, проживає у Мар’янівській громаді. Саме будівництво недільної школи у селі Борочиче та церкви УПЦ (МП) у селі Хмельницьке обурює воїна, що ще нещодавно захищав кордони під кулями.Питання будівництва недільної школи при Свято-Іллінському храмі у селі Борочиче сьогодні розглядають на сесії селищної ради. Учасники бойових дій проти цього.А в депутатському корпусі є прихильники та противники такої недільної школи. В кожного свої аргументи.Мешканці села теж ставляться до конфлікту по-різному.На сесії ж представниця земельного відділу розповіла, що недільну школу хочуть будувати на території храму. Але для того, щоб почати працювати над проектом, депутати мають дати на це дозвіл.На сесії сільської ради все ж дали згоду на розробку детального плану будівництва. Наступний етап – громадські обговорення. Слідом сесія, де депутати або погодять кінцевий проект, або ж ні. Натомість ветерани війни запевняють, так цього не залишать. Свою позицію кажуть, відстоюватимуть до кінця.

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