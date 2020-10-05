У Луцьку відкрили кав’ярню відомої мережі «Idealist coffee»: чим вона особлива. ФОТО

У Луцьку відчинив свої двері для поціновувачів кави новий заклад вже відомої на теренах країни та поза її межами мережі «Idealist coffee». Із 17 вересня кав’ярня працює на проспекті Волі, 8.Розбираємося, чому ж назва – «ідеальна», хто засновник компанії, як виникла ідея першого закладу на умовах франшизи в Луцьку, чим вирізняється кав’ярня з-поміж інших та що ж таке specialty і дріпи.Розпочав «ідеальний» кавовий бізнес колишній генеральний директор мережі автозаправних станцій WOG, який у 2018 році залишив компанію і розпочав втілювати нові проєкти в життя. До слова, саме він був ідеологом розвитку кавового напрямку на WOG.«Назва – претензія на ідеальність. Нічого ідеального насправді немає. Це більше про прагнення до ідеального, вдосконалення внутрішнього щодня. Назва – стимул і каталізатор, як казали наші маркетологи, не розслаблятися і кожен день тримати планку», - пояснює «ідеальну» назву Сергій Корецький. Насправді ж у логотипі є ще й перевернута літера «s».«Ми сховали недосконалість світу у назві», - відзначає засновник «Idealist coffee co».За словами Сергія Корецького, «Idealist coffee co» створили у 2019 році. Працює компанія як повноцінна кавова – від вибору зеленого зерна, повного процесу його підготовки, обсмаження і до закладів, де можна скуштувати specialty каву. Луцький заклад став 14 у списку вже відкритих.«Ми фокусуємося на розвитку кави specialty. По-перше, зерно принципово якісніше, воно росте в певних теруарних регіонах і має спеціальні властивості. По-друге, це 100 % арабіка. Залежно від висоти, де росте кава, від умов, країни походження кава має свої смакові властивості. У всіх наших кав’ярнях ми готуємо тільки спешелті. Впевнений, що і гості луцького закладу зможуть відчути різницю між комерційною кавою і між кавою specialty», - зазначає засновник мережі «Idealist coffee». Розпочинає луцька кав’ярня роботу на моносорті з Колумбії, що має насичені смакові відтінки. Загалом же «Idealist coffee co» базово пропонує 7 видів спешелті кави.Можна скуштувати чи придбати у «Ідеалісті» й дріп-каву. Дріп-кава – це порція натуральної меленої кави в особливій упаковці, яка дозволяє заварити каву в чашці без додаткових пристосувань. Альтернативний спосіб зародився в Японії. Усе, що потрібно для приготування кави, – дріп-пакет, високе горня і гаряча вода (ідеальна температура – 92-95 градусів). Воду потрібно пролити три-чотири рази. У підсумку ви отримуєте смачну фільтр-каву, яку можна заварити будь-де та в будь-яких умовах.Зазвичай, кав’ярні мережі відкривали у містах-мільйонниках, аеропортах, однак Луцьк став приємним винятком. Сергій Корецький – родом із Луцька, тому хотів, аби заклад був у його рідному місті. А реалізувати це бажання вдалося завдяки надійним партнерам. Власницею кав’ярні є дружина директора Будівельної компанії «Інвестор», що працювала над проєктом майже пів року. Це – перший заклад компанії на умовах франшизи. Керує ним«На сьогодні ми навіть не маємо повноцінного документу, який передбачає розвиток франшизи. Але розуміючи, що партнери надійні і вони, окрім коштів, вкладуть туди душу і зроблять якісний продукт, я був впевнений, що досвід буде позитивним», - поділився засновник «Idealist coffee co». Відтак, Ангеліна Богданович, Андрій Разумовський та Сергій Капацина кастомізували брендбук, що в уже в існуючих закладах, адаптували його до Луцька та локації.Як зізналася Ангеліна Богданович, ініціював відкриття «Idealist» у Луцьку її чоловік Андрій Разумовський, котрий знається на хорошій каві. Він запропонував Ангеліні керувати процесом, адже вона неодноразово працювала над іншими проєктами.«Хотілося, щоб в Луцьку був «Idealist». Це справа Сергія, його душа, нам дуже подобаються заклади. Такого в Луцьку ще немає. Насправді раніше ми й подумати не могли, що відкриватимемо кав’ярню. Однак, коли виник задум, ми не обирали взагалі, ми хотіли лише «Idealist», - говорить власниця луцької кав’ярні і додає, що було дуже страшно зважитися на такий серйозний крок у нинішніх умовах, проте вірить, що лучани та гості міста оцінять старання і збережуть це місце на гастрономічній мапі Луцька як улюблене.Не можна не відзначити, що десерти, що відтепер можуть спробувати гості закладу, розробляє індивідуально відома кондитерка, вона ж сестра Ангеліни. Сімейно вони вирішили ділитись смаколиками з усіма щодня, а не тільки на замовлення як було раніше. Утім, чимало лучан вже встигли високо оцінити якість та поєднання смаків цих десертів задовго до їх появи в кав'ярні. Така колаборація точно залишить слід на центральних вулицях нашого міста, адже про це свідчать і відгуки у соціальних мережах самого закладу, кажуть сестри.Своєю чергою, Сергій Капацина не розкриває всіх особливостей меню, мовляв, там чимало цікавих позицій, котрі гості точно вподобають. Обіцяє: буде точно ароматно і смачно. Водночас ресторатор попереджає: можливо, ви не зможете зупинитись поки не скуштуєте все.