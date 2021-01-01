Зникла 17-річна дівчина з Луцька





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Вчора вночі, 16 вересня, дівчина пішла з дому і не повернулася. Де вона перебуває зараз, невідомо.



За інформацією, розшукувана може перебувати у місті Жашків Черкаської області.



Громадян, яким відома інформація про місце перебування дівчини, просять невідкладно зателефонувати до поліції за номерами телефонів: (0332) 742340, 0991420382, 0689475307або 102.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці розшукують Юзепчук Галину Андріївну, 7 грудня 2003 року народження, жительку міста Луцьк.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Вчора вночі, 16 вересня, дівчина пішла з дому і не повернулася. Де вона перебуває зараз, невідомо.За інформацією, розшукувана може перебувати у місті Жашків Черкаської області.Громадян, яким відома інформація про місце перебування дівчини, просять невідкладно зателефонувати до поліції за номерами телефонів: (0332) 742340, 0991420382, 0689475307або 102.

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