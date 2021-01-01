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Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО

Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
17 вересня у луцькому РЦ «Промінь» відомий український реп-гурт «KALUSH», до якого входять фронтмен Олег Псюк, Ігор Діденчук та МС Килиммен, який не показує свого обличчя, відіграв сольний концерт. Свою музику вони називають репом із західними мотивами. Однією з особливостей звучання є мелодія сопілки.

Ввечері у РЦ «Промінь» - аншлаг. Ще задовго до початку концерту шанувальники гурту приходили у приміщення.

Концерт розпочався у 19 годині. З перших секунд появи музикантів на сцені зал «вибухнув» гучними оплесками. Глядачі були дуже раді бачити артистів.

Протягом концерту поціновувачі творчості гурту «KALUSH» не стримували емоцій, підспівували і танцювали.

Вже традиційно серед присутніх розіграли банку акацієвого меду. Для участі у розіграші потрібно було просто підписатися на інстаграм-сторінку гурту.

Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО
Талановиті та щирі: у Луцьку відбувся концерт реп-гурту «KALUSH». ФОТО

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Теги: Луцьк, концерт, KALUSH, реп-гурт
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