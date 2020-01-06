На Волині 5-річний хлопчик знайшов на подвір'ї небезпечного паука





Про це Мирослава Гурська розповіла кореспондентці



Першим помітив павука п'ятирічний син жінки, який одразу покликав дорослих.



«Сьогодні на будинку побачила такого гостя «паук–оса». Цікаво, ще хтось бачив таких "гостей"?» – зауважила Мирослава.



Як розповіла ратнівчанка, небезпечного павука вдалося ліквідувати власними силами.



Довідково:



Аргіопи дуже красиві: подовжене черевце і довгі витягнуті лапи покриті яскравими чорно-жовтими смужками. Вони живуть в степу і приморській зоні, розкидаючи великі радіальні мережі між гілок чагарнику або серед скель. В останні роки завдяки потеплінню ареал їх проживання розширився на північ, і тепер їх можна зустріти практично на всій території України. Аргіопи можуть вкусити людину, якщо та з необережності потрапляє в павутину і випадково стисне при цьому павука. Його отрута не смертельна для людей, однак може викликати алергічну реакцію у тих, хто до неї схильний. В інших випадках на місці укусу розвивається запалення і нарив, іноді - локальне омертвіння тканини

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька селища Ратне помітила на своєму подвір'ї небезпечного павука – аргіопа.Про церозповіла кореспондентці Район.Ратне Першим помітив павука п'ятирічний син жінки, який одразу покликав дорослих.«Сьогодні на будинку побачила такого гостя «паук–оса». Цікаво, ще хтось бачив таких "гостей"?» – зауважила Мирослава.Як розповіла ратнівчанка, небезпечного павука вдалося ліквідувати власними силами.Аргіопи дуже красиві: подовжене черевце і довгі витягнуті лапи покриті яскравими чорно-жовтими смужками. Вони живуть в степу і приморській зоні, розкидаючи великі радіальні мережі між гілок чагарнику або серед скель. В останні роки завдяки потеплінню ареал їх проживання розширився на північ, і тепер їх можна зустріти практично на всій території України. Аргіопи можуть вкусити людину, якщо та з необережності потрапляє в павутину і випадково стисне при цьому павука. Його отрута не смертельна для людей, однак може викликати алергічну реакцію у тих, хто до неї схильний. В інших випадках на місці укусу розвивається запалення і нарив, іноді - локальне омертвіння тканини

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