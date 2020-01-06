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На Волині 5-річний хлопчик знайшов на подвір'ї небезпечного паука

На Волині 5-річний хлопчик знайшов на подвір'ї небезпечного паука
Жителька селища Ратне помітила на своєму подвір'ї небезпечного павука – аргіопа.

Про це Мирослава Гурська розповіла кореспондентці Район.Ратне.

Першим помітив павука п'ятирічний син жінки, який одразу покликав дорослих.

«Сьогодні на будинку побачила такого гостя «паук–оса». Цікаво, ще хтось бачив таких "гостей"?» – зауважила Мирослава.

Як розповіла ратнівчанка, небезпечного павука вдалося ліквідувати власними силами.
На Волині 5-річний хлопчик знайшов на подвір'ї небезпечного паука

Довідково:

Аргіопи дуже красиві: подовжене черевце і довгі витягнуті лапи покриті яскравими чорно-жовтими смужками. Вони живуть в степу і приморській зоні, розкидаючи великі радіальні мережі між гілок чагарнику або серед скель. В останні роки завдяки потеплінню ареал їх проживання розширився на північ, і тепер їх можна зустріти практично на всій території України. Аргіопи можуть вкусити людину, якщо та з необережності потрапляє в павутину і випадково стисне при цьому павука. Його отрута не смертельна для людей, однак може викликати алергічну реакцію у тих, хто до неї схильний. В інших випадках на місці укусу розвивається запалення і нарив, іноді - локальне омертвіння тканини

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Теги: паук, ратно
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