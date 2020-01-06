На Волині 5-річний хлопчик знайшов на подвір'ї небезпечного паука
Сьогодні, 08:20
Жителька селища Ратне помітила на своєму подвір'ї небезпечного павука – аргіопа.
Про це Мирослава Гурська розповіла кореспондентці Район.Ратне.
Першим помітив павука п'ятирічний син жінки, який одразу покликав дорослих.
«Сьогодні на будинку побачила такого гостя «паук–оса». Цікаво, ще хтось бачив таких "гостей"?» – зауважила Мирослава.
Як розповіла ратнівчанка, небезпечного павука вдалося ліквідувати власними силами.
Довідково:
Аргіопи дуже красиві: подовжене черевце і довгі витягнуті лапи покриті яскравими чорно-жовтими смужками. Вони живуть в степу і приморській зоні, розкидаючи великі радіальні мережі між гілок чагарнику або серед скель. В останні роки завдяки потеплінню ареал їх проживання розширився на північ, і тепер їх можна зустріти практично на всій території України. Аргіопи можуть вкусити людину, якщо та з необережності потрапляє в павутину і випадково стисне при цьому павука. Його отрута не смертельна для людей, однак може викликати алергічну реакцію у тих, хто до неї схильний. В інших випадках на місці укусу розвивається запалення і нарив, іноді - локальне омертвіння тканини
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Про це Мирослава Гурська розповіла кореспондентці Район.Ратне.
Першим помітив павука п'ятирічний син жінки, який одразу покликав дорослих.
«Сьогодні на будинку побачила такого гостя «паук–оса». Цікаво, ще хтось бачив таких "гостей"?» – зауважила Мирослава.
Як розповіла ратнівчанка, небезпечного павука вдалося ліквідувати власними силами.
Довідково:
Аргіопи дуже красиві: подовжене черевце і довгі витягнуті лапи покриті яскравими чорно-жовтими смужками. Вони живуть в степу і приморській зоні, розкидаючи великі радіальні мережі між гілок чагарнику або серед скель. В останні роки завдяки потеплінню ареал їх проживання розширився на північ, і тепер їх можна зустріти практично на всій території України. Аргіопи можуть вкусити людину, якщо та з необережності потрапляє в павутину і випадково стисне при цьому павука. Його отрута не смертельна для людей, однак може викликати алергічну реакцію у тих, хто до неї схильний. В інших випадках на місці укусу розвивається запалення і нарив, іноді - локальне омертвіння тканини
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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