Погода в Луцьку на понеділок, 20 вересня
Сьогодні, 20:00
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дрібний дощ.
Про це йдеться на сайті Sinoptyk.
Температура повітря зранку та вночі сягне позначки 6 градусів за Цельсієм, вдень підніметься до +8⁰С, а ввечері знову опуститься до показника +6⁰С.
Вітер південно-західний 2,8 - 4,6 метрів за секунду.
Найбільша ймовірність опадів о 6:00 та 15:00.
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Про це йдеться на сайті Sinoptyk.
Температура повітря зранку та вночі сягне позначки 6 градусів за Цельсієм, вдень підніметься до +8⁰С, а ввечері знову опуститься до показника +6⁰С.
Вітер південно-західний 2,8 - 4,6 метрів за секунду.
Найбільша ймовірність опадів о 6:00 та 15:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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