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Погода в Луцьку на понеділок, 20 вересня

Погода в Луцьку на понеділок, 20 вересня
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дрібний дощ.

Про це йдеться на сайті Sinoptyk.

Температура повітря зранку та вночі сягне позначки 6 градусів за Цельсієм, вдень підніметься до +8⁰С, а ввечері знову опуститься до показника +6⁰С.

Вітер південно-західний 2,8 - 4,6 метрів за секунду.

Найбільша ймовірність опадів о 6:00 та 15:00.

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Теги: погода, Луцьк
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