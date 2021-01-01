Погода в Луцьку на понеділок, 20 вересня





Про це йдеться на сайті Sinoptyk.



Температура повітря зранку та вночі сягне позначки 6 градусів за Цельсієм, вдень підніметься до +8⁰С, а ввечері знову опуститься до показника +6⁰С.



Вітер південно-західний 2,8 - 4,6 метрів за секунду.



Найбільша ймовірність опадів о 6:00 та 15:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дрібний дощ.Про це йдеться на сайті Sinoptyk.Температура повітря зранку та вночі сягне позначки 6 градусів за Цельсієм, вдень підніметься до +8⁰С, а ввечері знову опуститься до показника +6⁰С.Вітер південно-західний 2,8 - 4,6 метрів за секунду.Найбільша ймовірність опадів о 6:00 та 15:00.

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