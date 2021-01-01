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У Луцьку на Соборності ДТП: автівка збила велосипедиста.ФОТО

У Луцьку на Соборності ДТП: автівка збила велосипедиста.ФОТО
На проспекті Соборності у Луцьку водій автомобіля BMW збив велосипедиста. Про це ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Автопригода трапилася сьогодні, 19 вересня, близько о пів на дев'яту вечора на проспекті Соборності, навпроти зупинки "Храм усіх Святих землі Волинської".

На місце події прибув один екіпаж патрульної поліції. Також приїхала швидка медична допомога.

Усі деталі ДТП – згодом.
У Луцьку на Соборності ДТП: автівка збила велосипедиста.ФОТО
У Луцьку на Соборності ДТП: автівка збила велосипедиста.ФОТО
У Луцьку на Соборності ДТП: автівка збила велосипедиста.ФОТО
У Луцьку на Соборності ДТП: автівка збила велосипедиста.ФОТО
У Луцьку на Соборності ДТП: автівка збила велосипедиста.ФОТО
У Луцьку на Соборності ДТП: автівка збила велосипедиста.ФОТО

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Теги: ДТП, збили велосипедиста
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