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У Луцьку авто збило студентку педколеджу, яка перебігала дорогу

У Луцьку авто збило студентку педколеджу, яка перебігала дорогу
У Луцьку на вулиці Глушець авто збило дівчину. Інцидент стався близько 20 години 19 вересня.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у поліції Волині.

За попередньою інформацією, лучанка 2006 року народження перебігала дорогу поза пішохідним переходом, коли на неї наїхала Skoda Octavia.

З травмами її госпіталізували у Волинську дитячу лікарню.

Як стало відомо з власних джерел, дівчина вчиться у Луцькому педагогічному коледжі.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Луцьк, ДТП, студентка, авто, педколедж
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