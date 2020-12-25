У Луцьку авто збило студентку педколеджу, яка перебігала дорогу
Сьогодні, 10:07
У Луцьку на вулиці Глушець авто збило дівчину. Інцидент стався близько 20 години 19 вересня.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у поліції Волині.
За попередньою інформацією, лучанка 2006 року народження перебігала дорогу поза пішохідним переходом, коли на неї наїхала Skoda Octavia.
З травмами її госпіталізували у Волинську дитячу лікарню.
Як стало відомо з власних джерел, дівчина вчиться у Луцькому педагогічному коледжі.
Головне фото - ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у поліції Волині.
За попередньою інформацією, лучанка 2006 року народження перебігала дорогу поза пішохідним переходом, коли на неї наїхала Skoda Octavia.
З травмами її госпіталізували у Волинську дитячу лікарню.
Як стало відомо з власних джерел, дівчина вчиться у Луцькому педагогічному коледжі.
Головне фото - ілюстративне
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У Луцьку авто збило студентку педколеджу, яка перебігала дорогу
Сьогодні, 10:07
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