У Луцьку авто збило студентку педколеджу, яка перебігала дорогу





Про це Інформаційному агентству



За попередньою інформацією, лучанка 2006 року народження перебігала дорогу поза пішохідним переходом, коли на неї наїхала Skoda Octavia.



З травмами її госпіталізували у Волинську дитячу лікарню.



Як стало відомо з власних джерел, дівчина вчиться у Луцькому педагогічному коледжі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Глушець авто збило дівчину. Інцидент стався близько 20 години 19 вересня.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у поліції Волині.За попередньою інформацією, лучанка 2006 року народження перебігала дорогу поза пішохідним переходом, коли на неї наїхала Skoda Octavia.З травмами її госпіталізували у Волинську дитячу лікарню.Як стало відомо з власних джерел, дівчина вчиться у Луцькому педагогічному коледжі.

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