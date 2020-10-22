У Луцьку в ДТП постраждала 28-річна дівчина
Сьогодні, 11:02
На проспекті Президента Грушевського у Луцьку сталася аварія за участю двох автомобілів: Peugeot та Chevrolet.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Інформують, 28-річний житель Нововолинська, керуючи автомобілем Peugeot Boxer, не надав переваги у русі та зіткнувся із легковиком Chevrolet.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 19 вересня. Внаслідок ДТП постраждала 28-річна пасажирка легковика. Її госпіталізували.
Нагадаємо, вчора, 19 вересня, у Луцьку по вулиці Глушець під колеса Skoda Octavia потрапила 15-річна пішохідка. У результаті автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Інформують, 28-річний житель Нововолинська, керуючи автомобілем Peugeot Boxer, не надав переваги у русі та зіткнувся із легковиком Chevrolet.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 19 вересня. Внаслідок ДТП постраждала 28-річна пасажирка легковика. Її госпіталізували.
Нагадаємо, вчора, 19 вересня, у Луцьку по вулиці Глушець під колеса Skoda Octavia потрапила 15-річна пішохідка. У результаті автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Більше, ніж гра: працівники луцького «Кромберга» змагалися за футбольну першість. ФОТО
Сьогодні, 11:14
Біля автостанції у Луцьку – аварія
Сьогодні, 11:11
У Луцьку в ДТП постраждала 28-річна дівчина
Сьогодні, 11:02
На Волині конфлікт між подружжям ледь не закінчився трагедією
Сьогодні, 10:45
На Волині неповнолітній хлопець вчинив самогубство
Сьогодні, 10:44
Медіа