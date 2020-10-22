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У Луцьку в ДТП постраждала 28-річна дівчина

У Луцьку в ДТП постраждала 28-річна дівчина
На проспекті Президента Грушевського у Луцьку сталася аварія за участю двох автомобілів: Peugeot та Chevrolet.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Інформують, 28-річний житель Нововолинська, керуючи автомобілем Peugeot Boxer, не надав переваги у русі та зіткнувся із легковиком Chevrolet.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 19 вересня. Внаслідок ДТП постраждала 28-річна пасажирка легковика. Її госпіталізували.

Нагадаємо, вчора, 19 вересня, у Луцьку по вулиці Глушець під колеса Skoda Octavia потрапила 15-річна пішохідка. У результаті автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації.


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Теги: аварія, Луцьк, постраждалі
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