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Біля автостанції у Луцьку – аварія

Біля автостанції у Луцьку – аварія
У Луцьку на вулиці Конякіна зіткнулися автомобілі Nissan і LADA. Аварія сталася вранці 20 вересня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Інформують, що обидві автівки зазнали значних механічних пошкоджень. На щастя, постраждалих у ДТП немає.

Зіткнення дещо ускладнило рух ділянкою дороги, що навпроти автостанції.

Біля автостанції у Луцьку – аварія


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Теги: аварія, Конякіна, автостанція
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