Біля автостанції у Луцьку – аварія
Сьогодні, 11:11
У Луцьку на вулиці Конякіна зіткнулися автомобілі Nissan і LADA. Аварія сталася вранці 20 вересня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інформують, що обидві автівки зазнали значних механічних пошкоджень. На щастя, постраждалих у ДТП немає.
Зіткнення дещо ускладнило рух ділянкою дороги, що навпроти автостанції.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інформують, що обидві автівки зазнали значних механічних пошкоджень. На щастя, постраждалих у ДТП немає.
Зіткнення дещо ускладнило рух ділянкою дороги, що навпроти автостанції.
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