Біля автостанції у Луцьку – аварія





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Інформують, що обидві автівки зазнали значних механічних пошкоджень. На щастя, постраждалих у ДТП немає.



Зіткнення дещо ускладнило рух ділянкою дороги, що навпроти автостанції.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Конякіна зіткнулися автомобілі Nissan і LADA. Аварія сталася вранці 20 вересня.Про цеповідомили очевидці.Інформують, що обидві автівки зазнали значних механічних пошкоджень. На щастя, постраждалих у ДТП немає.Зіткнення дещо ускладнило рух ділянкою дороги, що навпроти автостанції.

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