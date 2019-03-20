Пустовіт іде з посади заступника голови Волиньради

Григорій Пустовіт, який є заступником голови Волинської обласної ради Григорія Недопада, написав заяву про складання повноважень.



Про це під час позачергового сесійного засідання повідомив голова Волиньради Григорій Недопад.



За його словами, така заява надійшла 20 вересня.



Пустовіт хоче піти із посади, але залишитися депутатом облради.



У облраді утворять лічильну комісію й депутати таємним голосування спочатку звільнять Пустовіта, а тоді оберуть нового заступника голови.



Нагадаємо, Григорія Пустовіта, який раніше був секретарем Луцької міської ради, виконувачем повноважень Луцького міського голови, обрали заступником голови обласної ради 25 листопада 2020 року.



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