Робота із зарплатою від 18 до 40 тисяч: які вакансії наявні на Волині. ПЕРЕЛІК

Наразі на Волині висооплачувані вакансії є у Луцьку, Нововолинську, Любомлі та Ковельському районі. Оплату пропонують від 18 до 40 тисяч гривень на місяць.Про актуальні вакансії в областірозповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.У Луцьку на зарплатувізьмуть на роботу. Працівник буде займатися монтажем силових кіл та трансформаторних підстанцій, монтажем зовнішнього та внутрішнього освітлення, керувати бригадою робітників, писати встановлену звітність. Телефон для інформації: 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).Є пропозиція для. Йому обіцяють винагороду в розмірі. Обов'язки: виконання плану продаж, робота з дебіторською заборгованістю, контроль дебіторської заборгованості, проведення переговорів з клієнтами, ведення звітної документації. Обов'язковою є наявність власного авто. Гарантують амортизацію автомобіля та компенсацію витрат на пальне. Щодо вакансії звертайтесь за номером 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).Потрібен. Заробітна плата -. Спеціаліст повинен складати кошториси на основі відомостей обсягів робіт (дефектних актів), калькуляції вартості виготовлення виробів та конструкцій, розрахунок вартості машино-годин роботи будівельних машин і механізмів, узгоджувати кошториси та складання актів виконаних робіт КБ-2в та готувати пакети документів під час проведення взаєморозрахунків з замовником за виконані роботи, розробляти розділ "Кошторисна документація" в складі Робочий проєкт, Проєкт, знати програмний комплекс АВК-5 (або аналоги). Обов'язковим є досвід роботи. Контакти: 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).Запрошують на роботу, якому платитимуть. Він буде працювати на пилорамі, допомагати пилорамнику розпилювати кругляк на обрізний матеріал. Обіцяють зарплату + премію за виконання плану. Робота вахтовим методом (15 через 15). Забезпечують житлом. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).Для роботи на будівництві шукають. Заробітна плата -. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).Є вакансія для, який буде отримувати винагороду у розмірі. В його обов'язки входить забезпечення безперебійної роботи виробничого обладнання, організація роботи слюсарів-ремонтників. Обов'язковою є наявність водійське посвідчення категорії B. Вітаються навики роботи у програмі SolidWorks, програмування мікроконтролерів, навики роботи зварюванням TIG, розуміння роботи пневмосистем та власний автомобіль. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).На зарплатувізьмуть на роботукатегорії Е. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).Для вантажних перевезень за кордон автомобілем "Рено преміум"(євро 5) з тентом або рефрижератором візьмуть на роботу двох. Оплата -. Наявність закордонного паспорту - обов'язкова, бажана наявність чіп-карти та досвіду поїздок за кордон. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).У селі Великий Омеляник Луцького району є пропозиція для, якому будуть платити. Він повинен працювати з державними організаціями, вести акти в експлуатацію, перевіряти акти виконаних робіт, вираховувати об'єми виконаних робіт, моніторити ціни, аналізувати дорожнє будівництво, тендерів, заключати договори, складати кошторисну документацію, договірних цін, актів виконаних робіт, готувати тендерну документацію, знати тендерні програми, вільно користуватися ПК, Excel, Word, АВК. 0332 71 95 06 (Сельвесюк Іванна Михайлівна).Також шукають, якому обіцяють винагороду в розміріна місяць. Спеціаліст буде навчати та організувати роботу колективу, нараховувати зарплати працівникам бригади, читати кошториси, проєктну документацію, складання актів. Обов'язковими є знання дорожніх машин та механізмів, досвід роботи майстром виконробом та вища будівельна освіта. 0332 71 95 06 (Сельвесюк Іванна Михайлівна).У селі Гірка Полонка для міжнародних перевезень вантажним автомобілем та догляду за технічним станом авто потрібен. Заробітна плата -. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).У Нововолинську для роботи з будівництва та ремонту мостів і тунелів в Україні готові взяти на роботу. Йому обіцяють оплату в розмірі. 03344 3-21-15 (Шаравага Наталія Сергіївна).У Любомлі шукають на зарплатушукають. Він буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів. 03377 2-38-42.У Ковелі пропонують роботу для, який буде мати заробітну плату. Обов'язки: виконувати плани продажів, розширювати клієнтську базу, укладати договори, виконувати стандарти присутності ТМ, збільшувати обсяги продажів, контролювати дебіторську заборгованість. Кандидат на цю посаду повинен мати досвід роботи в сфері активних продажів (FMCG) від 1 року, вміти працювати з комп'ютером (1С, MS Office), вести переговори, переконувати, працювати із запереченнями. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).Для проведення оцінки вартості робіт, товарів, послуг при виконанні дорожніх робіт візьмуть на роботу. Оплата -. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).Є пропозиції одразу для п'ятьох, яким обіцяють платити. Вони повенні здійснювати перевезення на території України та за кордон. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).На зарплатушукають. В його обов'язки входять вантажні перевезення в межах України та у напрямку Польща, Чехія, Німеччина на автомобілі VOLVO; слідкувати за збереженням вантажів. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).У селі Тойкут Ковельського району для планування та контролю закупівель потребують. Заробітна плата -. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).Є вакансія для, який повинен організовувати та контролювати виробничий процес. Оплата -. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).У селі Облапи Ковельського району на зарплатузапрошують на роботу. Обов'язки: організовувати роботу з вирощування сільськогосподарської продукції на товаристві, підвищувати рентабельність фірми, вирішувати питання, що стосуються фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).