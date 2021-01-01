Робота із зарплатою від 18 до 40 тисяч: які вакансії наявні на Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 12:00
Наразі на Волині висооплачувані вакансії є у Луцьку, Нововолинську, Любомлі та Ковельському районі. Оплату пропонують від 18 до 40 тисяч гривень на місяць.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку на зарплату 18 тисяч гривень візьмуть на роботу майстра будівельних та монтажних робіт. Працівник буде займатися монтажем силових кіл та трансформаторних підстанцій, монтажем зовнішнього та внутрішнього освітлення, керувати бригадою робітників, писати встановлену звітність. Телефон для інформації: 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).
Є пропозиція для торговельного представника ковбасних виробів. Йому обіцяють винагороду в розмірі 18 тисяч гривень. Обов'язки: виконання плану продаж, робота з дебіторською заборгованістю, контроль дебіторської заборгованості, проведення переговорів з клієнтами, ведення звітної документації. Обов'язковою є наявність власного авто. Гарантують амортизацію автомобіля та компенсацію витрат на пальне. Щодо вакансії звертайтесь за номером 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).
Потрібен інженер з проєктно-кошторисної роботи. Заробітна плата - 20 тисяч гривень. Спеціаліст повинен складати кошториси на основі відомостей обсягів робіт (дефектних актів), калькуляції вартості виготовлення виробів та конструкцій, розрахунок вартості машино-годин роботи будівельних машин і механізмів, узгоджувати кошториси та складання актів виконаних робіт КБ-2в та готувати пакети документів під час проведення взаєморозрахунків з замовником за виконані роботи, розробляти розділ "Кошторисна документація" в складі Робочий проєкт, Проєкт, знати програмний комплекс АВК-5 (або аналоги). Обов'язковим є досвід роботи. Контакти: 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).
Запрошують на роботу підсобного робітника, якому платитимуть 20 тисяч гривень. Він буде працювати на пилорамі, допомагати пилорамнику розпилювати кругляк на обрізний матеріал. Обіцяють зарплату + премію за виконання плану. Робота вахтовим методом (15 через 15). Забезпечують житлом. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).
Для роботи на будівництві шукають машиніста баштового крана. Заробітна плата - 20 тисяч гривень. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).
Є вакансія для головного інженера, який буде отримувати винагороду у розмірі 20 тисяч гривень. В його обов'язки входить забезпечення безперебійної роботи виробничого обладнання, організація роботи слюсарів-ремонтників. Обов'язковою є наявність водійське посвідчення категорії B. Вітаються навики роботи у програмі SolidWorks, програмування мікроконтролерів, навики роботи зварюванням TIG, розуміння роботи пневмосистем та власний автомобіль. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).
На зарплату 25 тисяч гривень візьмуть на роботу водія-далекобійника категорії Е. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).
Для вантажних перевезень за кордон автомобілем "Рено преміум"(євро 5) з тентом або рефрижератором візьмуть на роботу двох водіїв автотранспортних засобів. Оплата - 30 тисяч гривень. Наявність закордонного паспорту - обов'язкова, бажана наявність чіп-карти та досвіду поїздок за кордон. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).
У селі Великий Омеляник Луцького району є пропозиція для кошторисника, якому будуть платити 20 тисяч гривень. Він повинен працювати з державними організаціями, вести акти в експлуатацію, перевіряти акти виконаних робіт, вираховувати об'єми виконаних робіт, моніторити ціни, аналізувати дорожнє будівництво, тендерів, заключати договори, складати кошторисну документацію, договірних цін, актів виконаних робіт, готувати тендерну документацію, знати тендерні програми, вільно користуватися ПК, Excel, Word, АВК. 0332 71 95 06 (Сельвесюк Іванна Михайлівна).
Також шукають виконавця робіт, якому обіцяють винагороду в розмірі 20 тисяч гривень на місяць. Спеціаліст буде навчати та організувати роботу колективу, нараховувати зарплати працівникам бригади, читати кошториси, проєктну документацію, складання актів. Обов'язковими є знання дорожніх машин та механізмів, досвід роботи майстром виконробом та вища будівельна освіта. 0332 71 95 06 (Сельвесюк Іванна Михайлівна).
У селі Гірка Полонка для міжнародних перевезень вантажним автомобілем та догляду за технічним станом авто потрібен водій автотранспортних засобів. Заробітна плата - 20 тисяч гривень. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).
У Нововолинську для роботи з будівництва та ремонту мостів і тунелів в Україні готові взяти на роботу інженера з проєктно-кошторисної роботи. Йому обіцяють оплату в розмірі 20 тисяч гривень. 03344 3-21-15 (Шаравага Наталія Сергіївна).
У Любомлі шукають на зарплату 20 тисяч гривень шукають водія автотранспортних засобів. Він буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів. 03377 2-38-42.
У Ковелі пропонують роботу для торговельного агента, який буде мати заробітну плату 18 тисяч гривень. Обов'язки: виконувати плани продажів, розширювати клієнтську базу, укладати договори, виконувати стандарти присутності ТМ, збільшувати обсяги продажів, контролювати дебіторську заборгованість. Кандидат на цю посаду повинен мати досвід роботи в сфері активних продажів (FMCG) від 1 року, вміти працювати з комп'ютером (1С, MS Office), вести переговори, переконувати, працювати із запереченнями. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).
Для проведення оцінки вартості робіт, товарів, послуг при виконанні дорожніх робіт візьмуть на роботу кошторисника. Оплата - 25 тисяч гривень. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).
Є пропозиції одразу для п'ятьох водіїв автотранспортних засобів, яким обіцяють платити 25 тисяч гривень. Вони повенні здійснювати перевезення на території України та за кордон. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).
На зарплату 40 тисяч гривень шукають водія автотранспортних засобів. В його обов'язки входять вантажні перевезення в межах України та у напрямку Польща, Чехія, Німеччина на автомобілі VOLVO; слідкувати за збереженням вантажів. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).
У селі Тойкут Ковельського району для планування та контролю закупівель потребують менеджера (управителя) з постачання. Заробітна плата - 20 тисяч гривень. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).
Є вакансія для завідувача виробництва, який повинен організовувати та контролювати виробничий процес. Оплата - 20 тисяч гривень. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).
У селі Облапи Ковельського району на зарплату 20 тисяч гривень запрошують на роботу заступника директора. Обов'язки: організовувати роботу з вирощування сільськогосподарської продукції на товаристві, підвищувати рентабельність фірми, вирішувати питання, що стосуються фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).
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Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку на зарплату 18 тисяч гривень візьмуть на роботу майстра будівельних та монтажних робіт. Працівник буде займатися монтажем силових кіл та трансформаторних підстанцій, монтажем зовнішнього та внутрішнього освітлення, керувати бригадою робітників, писати встановлену звітність. Телефон для інформації: 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).
Є пропозиція для торговельного представника ковбасних виробів. Йому обіцяють винагороду в розмірі 18 тисяч гривень. Обов'язки: виконання плану продаж, робота з дебіторською заборгованістю, контроль дебіторської заборгованості, проведення переговорів з клієнтами, ведення звітної документації. Обов'язковою є наявність власного авто. Гарантують амортизацію автомобіля та компенсацію витрат на пальне. Щодо вакансії звертайтесь за номером 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).
Потрібен інженер з проєктно-кошторисної роботи. Заробітна плата - 20 тисяч гривень. Спеціаліст повинен складати кошториси на основі відомостей обсягів робіт (дефектних актів), калькуляції вартості виготовлення виробів та конструкцій, розрахунок вартості машино-годин роботи будівельних машин і механізмів, узгоджувати кошториси та складання актів виконаних робіт КБ-2в та готувати пакети документів під час проведення взаєморозрахунків з замовником за виконані роботи, розробляти розділ "Кошторисна документація" в складі Робочий проєкт, Проєкт, знати програмний комплекс АВК-5 (або аналоги). Обов'язковим є досвід роботи. Контакти: 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).
Запрошують на роботу підсобного робітника, якому платитимуть 20 тисяч гривень. Він буде працювати на пилорамі, допомагати пилорамнику розпилювати кругляк на обрізний матеріал. Обіцяють зарплату + премію за виконання плану. Робота вахтовим методом (15 через 15). Забезпечують житлом. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).
Для роботи на будівництві шукають машиніста баштового крана. Заробітна плата - 20 тисяч гривень. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).
Є вакансія для головного інженера, який буде отримувати винагороду у розмірі 20 тисяч гривень. В його обов'язки входить забезпечення безперебійної роботи виробничого обладнання, організація роботи слюсарів-ремонтників. Обов'язковою є наявність водійське посвідчення категорії B. Вітаються навики роботи у програмі SolidWorks, програмування мікроконтролерів, навики роботи зварюванням TIG, розуміння роботи пневмосистем та власний автомобіль. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).
На зарплату 25 тисяч гривень візьмуть на роботу водія-далекобійника категорії Е. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).
Для вантажних перевезень за кордон автомобілем "Рено преміум"(євро 5) з тентом або рефрижератором візьмуть на роботу двох водіїв автотранспортних засобів. Оплата - 30 тисяч гривень. Наявність закордонного паспорту - обов'язкова, бажана наявність чіп-карти та досвіду поїздок за кордон. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).
У селі Великий Омеляник Луцького району є пропозиція для кошторисника, якому будуть платити 20 тисяч гривень. Він повинен працювати з державними організаціями, вести акти в експлуатацію, перевіряти акти виконаних робіт, вираховувати об'єми виконаних робіт, моніторити ціни, аналізувати дорожнє будівництво, тендерів, заключати договори, складати кошторисну документацію, договірних цін, актів виконаних робіт, готувати тендерну документацію, знати тендерні програми, вільно користуватися ПК, Excel, Word, АВК. 0332 71 95 06 (Сельвесюк Іванна Михайлівна).
Також шукають виконавця робіт, якому обіцяють винагороду в розмірі 20 тисяч гривень на місяць. Спеціаліст буде навчати та організувати роботу колективу, нараховувати зарплати працівникам бригади, читати кошториси, проєктну документацію, складання актів. Обов'язковими є знання дорожніх машин та механізмів, досвід роботи майстром виконробом та вища будівельна освіта. 0332 71 95 06 (Сельвесюк Іванна Михайлівна).
У селі Гірка Полонка для міжнародних перевезень вантажним автомобілем та догляду за технічним станом авто потрібен водій автотранспортних засобів. Заробітна плата - 20 тисяч гривень. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).
У Нововолинську для роботи з будівництва та ремонту мостів і тунелів в Україні готові взяти на роботу інженера з проєктно-кошторисної роботи. Йому обіцяють оплату в розмірі 20 тисяч гривень. 03344 3-21-15 (Шаравага Наталія Сергіївна).
У Любомлі шукають на зарплату 20 тисяч гривень шукають водія автотранспортних засобів. Він буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів. 03377 2-38-42.
У Ковелі пропонують роботу для торговельного агента, який буде мати заробітну плату 18 тисяч гривень. Обов'язки: виконувати плани продажів, розширювати клієнтську базу, укладати договори, виконувати стандарти присутності ТМ, збільшувати обсяги продажів, контролювати дебіторську заборгованість. Кандидат на цю посаду повинен мати досвід роботи в сфері активних продажів (FMCG) від 1 року, вміти працювати з комп'ютером (1С, MS Office), вести переговори, переконувати, працювати із запереченнями. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).
Для проведення оцінки вартості робіт, товарів, послуг при виконанні дорожніх робіт візьмуть на роботу кошторисника. Оплата - 25 тисяч гривень. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).
Є пропозиції одразу для п'ятьох водіїв автотранспортних засобів, яким обіцяють платити 25 тисяч гривень. Вони повенні здійснювати перевезення на території України та за кордон. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).
На зарплату 40 тисяч гривень шукають водія автотранспортних засобів. В його обов'язки входять вантажні перевезення в межах України та у напрямку Польща, Чехія, Німеччина на автомобілі VOLVO; слідкувати за збереженням вантажів. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).
У селі Тойкут Ковельського району для планування та контролю закупівель потребують менеджера (управителя) з постачання. Заробітна плата - 20 тисяч гривень. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).
Є вакансія для завідувача виробництва, який повинен організовувати та контролювати виробничий процес. Оплата - 20 тисяч гривень. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).
У селі Облапи Ковельського району на зарплату 20 тисяч гривень запрошують на роботу заступника директора. Обов'язки: організовувати роботу з вирощування сільськогосподарської продукції на товаристві, підвищувати рентабельність фірми, вирішувати питання, що стосуються фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).
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