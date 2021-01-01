вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пустовіт сказав, чому йде з посади заступника голови Волиньради

Пустовіт сказав, чому йде з посади заступника голови Волиньради
«Батьківщинівець» Григорій Пустовіт, який написав заяву про складання повноважень заступника голови Волинської обласної ради, прокоментував таке своє рішення.

Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

Григорій Пустовіт запевняє, що хоче піти із посади виключно з особистих мотивів, які ніяк не пов’язані з політичними моментами.
Зауважимо, що депутати станом на 15:45 20 вересня ще не голосували за відставку Пустовіта та не обрали нового заступника голови Волиньради. Це відбуватиметься шляхом таємного голосування.

Нагадаємо, Григорія Пустовіта, який раніше був секретарем Луцької міської ради, виконувачем повноважень Луцького міського голови, обрали заступником голови обласної ради 25 листопада 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Григорій Пустовіт, Волиньрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому досі працює «славнозвісна» луцька «Юнона»
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 16:37
Що одягати в університет цієї осені*
Сьогодні, 16:21
Пустовіт сказав, чому йде з посади заступника голови Волиньради
Сьогодні, 16:00
У волинян вилучили наркотики та пістолет. ФОТО
Сьогодні, 15:45
Ліцей на Волині готує працівників робітничих спеціальностей на замовлення підприємств
Сьогодні, 15:33
Схожі новини
Пустовіт іде з посади заступника голови Волиньради Пустовіт іде з посади заступника голови Волиньради
Сьогодні, 15:03
У Волиньраді створили нову депутатську групу У Волиньраді створили нову депутатську групу
21 квітень, 13:23
ТОП-10 найдорожчих автівок депутатів Волиньради ТОП-10 найдорожчих автівок депутатів Волиньради
19 березень, 14:58
Майже 16 мільйонів готівкою, дві квартири в столиці і декілька фірм: статки нового директора «бурштинового» підприємства Майже 16 мільйонів готівкою, дві квартири в столиці і декілька фірм: статки нового директора «бурштинового» підприємства
11 лютий, 16:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому районі сталася ДТП з потерпілими, серед яких – 5-річна дитина
Сьогодні, 16:53
 0
У Луцьку відбулася національна виставка «пухнастиків». ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
 0
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 16:37
 0
Що одягати в університет цієї осені*
Сьогодні, 16:21
 0
Пустовіт сказав, чому йде з посади заступника голови Волиньради
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8