Пустовіт сказав, чому йде з посади заступника голови Волиньради
Сьогодні, 16:00
«Батьківщинівець» Григорій Пустовіт, який написав заяву про складання повноважень заступника голови Волинської обласної ради, прокоментував таке своє рішення.
Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
Григорій Пустовіт запевняє, що хоче піти із посади виключно з особистих мотивів, які ніяк не пов’язані з політичними моментами.
Зауважимо, що депутати станом на 15:45 20 вересня ще не голосували за відставку Пустовіта та не обрали нового заступника голови Волиньради. Це відбуватиметься шляхом таємного голосування.
Нагадаємо, Григорія Пустовіта, який раніше був секретарем Луцької міської ради, виконувачем повноважень Луцького міського голови, обрали заступником голови обласної ради 25 листопада 2020 року.
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Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
Григорій Пустовіт запевняє, що хоче піти із посади виключно з особистих мотивів, які ніяк не пов’язані з політичними моментами.
Зауважимо, що депутати станом на 15:45 20 вересня ще не голосували за відставку Пустовіта та не обрали нового заступника голови Волиньради. Це відбуватиметься шляхом таємного голосування.
Нагадаємо, Григорія Пустовіта, який раніше був секретарем Луцької міської ради, виконувачем повноважень Луцького міського голови, обрали заступником голови обласної ради 25 листопада 2020 року.
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