Пустовіт сказав, чому йде з посади заступника голови Волиньради

Григорій Пустовіт, який



Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.



Григорій Пустовіт запевняє, що хоче піти із посади виключно з особистих мотивів, які ніяк не пов’язані з політичними моментами.

Зауважимо, що депутати станом на 15:45 20 вересня ще не голосували за відставку Пустовіта та не обрали нового заступника голови Волиньради. Це відбуватиметься шляхом таємного голосування.



Нагадаємо, Григорія Пустовіта, який раніше був секретарем Луцької міської ради, виконувачем повноважень Луцького міського голови,

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