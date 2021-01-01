Відома реперка Alyona Alyona завітала до Луцька. ВІДЕО





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У вівторок, 21 вересня, на центральному проспекті Луцька перехожі помітили відому реперку, яка виступає під ім'ям Alyona Alyona.



Цього ж дня фронтмен луцького гурту «One light inside» Валентин Мушинський опублікував відео, де він і Alyona Alyona гуляють біля «Гранд Волині», що на проспекті Волі. На записі лучанин питає, чи може хтось до 1 жовтня завезти «цю маленьку бусінку» до Мукачева.



Нагадаємо, днями луцький репер Роман Король, відомий під ніком Korol Ramon, випустив новий кліп, в якому. зокрема, використав маски української Альони Альони.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулицях Луцька помітили відому українську виконавицю Alyona Alyona.Про це повідомляє ІА «Конкурент» У вівторок, 21 вересня, на центральному проспекті Луцька перехожі помітили відому реперку, яка виступає під ім'ям Alyona Alyona.Цього ж дня фронтмен луцького гурту «One light inside» Валентин Мушинський опублікував відео, де він і Alyona Alyona гуляють біля «Гранд Волині», що на проспекті Волі. На записі лучанин питає, чи може хтось до 1 жовтня завезти «цю маленьку бусінку» до Мукачева.Нагадаємо, днями луцький репер Роман Король, відомий під ніком Korol Ramon, випустив новий кліп, в якому. зокрема, використав маски української Альони Альони.

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