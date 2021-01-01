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Зеленський посмертно нагородив орденом військового, який служив у волинській бригаді

Зеленський посмертно нагородив орденом військового, який служив у волинській бригаді
Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом «За мужність» II ступеня старшого солдата Уберта Мрачковського.

Відповідний указ він підписав сьогодні, 21 листопада.

Воїн після загибелі отримав відзнаку за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку.

Нагадаємо, Уберт Мрачковський у районі операції Об'єднаних сил 19 листопада отримав кульове поранення, несумісне із життям.

Родом 33-річний воїн був з Хмельницька, але брав участь у боях за Савур-могилу в складі волинської 51-ї окремої механізованої бригади.

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Теги: Уберт Мрачковський, нагорода
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