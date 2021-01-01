Зеленський посмертно нагородив орденом військового, який служив у волинській бригаді

Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом «За мужність» II ступеня старшого солдата Уберта Мрачковського.



Відповідний указ він підписав сьогодні, 21 листопада.



Воїн після загибелі отримав відзнаку за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку.



Нагадаємо,



Родом 33-річний воїн був з Хмельницька, але брав участь у боях за Савур-могилу в складі волинської 51-ї окремої механізованої бригади.

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