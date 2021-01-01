Зеленський посмертно нагородив орденом військового, який служив у волинській бригаді
Сьогодні, 13:53
Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом «За мужність» II ступеня старшого солдата Уберта Мрачковського.
Відповідний указ він підписав сьогодні, 21 листопада.
Воїн після загибелі отримав відзнаку за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку.
Нагадаємо, Уберт Мрачковський у районі операції Об'єднаних сил 19 листопада отримав кульове поранення, несумісне із життям.
Родом 33-річний воїн був з Хмельницька, але брав участь у боях за Савур-могилу в складі волинської 51-ї окремої механізованої бригади.
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Відповідний указ він підписав сьогодні, 21 листопада.
Воїн після загибелі отримав відзнаку за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку.
Нагадаємо, Уберт Мрачковський у районі операції Об'єднаних сил 19 листопада отримав кульове поранення, несумісне із життям.
Родом 33-річний воїн був з Хмельницька, але брав участь у боях за Савур-могилу в складі волинської 51-ї окремої механізованої бригади.
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