Ще дві луцькі школи відновили навчання для всіх класів

Луцькі школи №2 та №8 повернулися до навчання у звичайному форматі через 100% вакцинованих вчителів.Про це у коментаріповідомив директор департаменту освіти Луцької міської радиТакож навчання відновили й у Міжшкільному навчально-виробничому комбінаті.Нагадаємо, від 16 листопада школа №12 у Луцьку. Тоді це була єдина міська школа, яка відновила навчання для всіх класів через 100% вакцинованих вчителів.Зауважимо, що за правилами «червоної» зони, школи можуть працювати, якщо там двома дозами щеплені від коронавірусу 100% персоналу. Це не стосується дитсадків та початкових класів, які можуть працювати без обмежень.