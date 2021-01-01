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Ще дві луцькі школи відновили навчання для всіх класів

Ще дві луцькі школи відновили навчання для всіх класів
Луцькі школи №2 та №8 повернулися до навчання у звичайному форматі через 100% вакцинованих вчителів.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

Також навчання відновили й у Міжшкільному навчально-виробничому комбінаті.

Нагадаємо, від 16 листопада школа №12 у Луцьку змінили «дистанційку» на звичайний формат навчання. Тоді це була єдина міська школа, яка відновила навчання для всіх класів через 100% вакцинованих вчителів.

Зауважимо, що за правилами «червоної» зони, школи можуть працювати, якщо там двома дозами щеплені від коронавірусу 100% персоналу. Це не стосується дитсадків та початкових класів, які можуть працювати без обмежень.

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Теги: Луцьк, навчання, школи
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