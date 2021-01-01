У Луцьку призначили тимчасового перевізника на два маршрути та скоротили кількість «дев’яток»
Сьогодні, 10:34
Луцька міська рада призначила тимчасового перевізника на маршрути № 9 «Теремнівська – Вересневе» та № 190 «Луцьк – Сьомаки». До проведення конкурсу ці маршрути обслуговуватиме ТзОВ «БестЛенадГруп».
Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету сьогодні, 23 листопада.
Заступник начальника відділу транспорту Олександр Середа пояснив, що із перевізником, який раніше обслуговував маршрут №9, розірвали договір через постійні порушення його умов, а до Сьомаків припинила їздити приміська маршрутка, яка курсувала за договором з ОДА. Тому виникла потреба визначити перевізників на ці два маршрути. Поки конкурс не проведуть, перевізник буде тимчасовим.
Окрім того, внесли зміни до пасажиромісткості автобусів на маршруті №9 та скоротили на 7 кількість маршруток.
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Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету сьогодні, 23 листопада.
Заступник начальника відділу транспорту Олександр Середа пояснив, що із перевізником, який раніше обслуговував маршрут №9, розірвали договір через постійні порушення його умов, а до Сьомаків припинила їздити приміська маршрутка, яка курсувала за договором з ОДА. Тому виникла потреба визначити перевізників на ці два маршрути. Поки конкурс не проведуть, перевізник буде тимчасовим.
Окрім того, внесли зміни до пасажиромісткості автобусів на маршруті №9 та скоротили на 7 кількість маршруток.
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Коментарі 2
Заберіть свого корупційного перевізника к бісу з міста! У вихідний дістатися на Вересневе - неможливо!
Дожились - село Сьомаки за 25 км від Луцька це Луцьк.
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