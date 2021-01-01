У Луцьку призначили тимчасового перевізника на два маршрути та скоротили кількість «дев’яток»

Луцька міська рада призначила тимчасового перевізника на маршрути № 9 «Теремнівська – Вересневе» та № 190 «Луцьк – Сьомаки». До проведення конкурсу ці маршрути обслуговуватиме ТзОВ «БестЛенадГруп».Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету сьогодні, 23 листопада.Заступник начальника відділу транспортупояснив, що із перевізником, який раніше обслуговував маршрут №9,, а до Сьомаків припинила їздити приміська маршрутка, яка курсувала за договором з ОДА. Тому виникла потреба визначити перевізників на ці два маршрути. Поки конкурс не проведуть, перевізник буде тимчасовим.Окрім того, внесли зміни до пасажиромісткості автобусів на маршруті №9 та скоротили на 7 кількість маршруток.