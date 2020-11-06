У більшості шкіл на Волині відновили очне навчання для всіх класів





Про це йшлося сьогодні, 23 листопада, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.



Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що станом на 23 листопада продовжують хворіти 266 школярів і 140 працівників шкіл в 154 закладах освіти. Найбільше – у Луцьку, Ковелі, Камінь-Каширському та Луцькому районах. На самоізоляції перебувають понад тисяча учнів і понад 50 осіб із персоналу шкіл.



Утім, за її словами, розпочався



«Хоча у нас офіційно не оголосили ще, що школи розпочали вже начання, але фактично більшість шкіл вже навчаються очно», - зауважила посадовиця.



Для шкіл, які відновили навчання, наголосила Янко, необхідно суворо дотримуватися вимог карантину.



Зокрема, допуск до роботи працівників та учнів до навчання може бути лише після вимірювання температури.



Нагадаємо, навчання для 5–11 класів у «червоній» зоні, в якій зараз перебуває Волинь, можливе у звичайному форматі лише за умови, що весь персонал

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Приблизно 87% шкіл на Волині відновили навчання для усіх класів у звичайному форматі. Це стало можливим через те, що 100% персоналу цих шкіл мають ковід-сертифікати.Про це йшлося сьогодні, 23 листопада, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Головний державний санітарний лікар областірозповіла, що станом на 23 листопада продовжують хворіти 266 школярів і 140 працівників шкіл в 154 закладах освіти. Найбільше – у Луцьку, Ковелі, Камінь-Каширському та Луцькому районах. На самоізоляції перебувають понад тисяча учнів і понад 50 осіб із персоналу шкіл.Утім, за її словами, розпочався процес відновлення навчання у закладах освіти у звичайному форматі. Від сьогодні, 23 листопада, відновили навчання в 480 школах області (87%), де вчителі повністю вакциновані. Відсторонені від роботи – 412 співробітників шкіл через відсутність ковід-сертифікату.«Хоча у нас офіційно не оголосили ще, що школи розпочали вже начання, але фактично більшість шкіл вже навчаються очно», - зауважила посадовиця.Для шкіл, які відновили навчання, наголосила Янко, необхідно суворо дотримуватися вимог карантину.Зокрема, допуск до роботи працівників та учнів до навчання може бути лише після вимірювання температури.Нагадаємо, навчання для 5–11 класів у «червоній» зоні, в якій зараз перебуває Волинь, можливе у звичайному форматі лише за умови, що весь персонал вакцинований двома дозами

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