Через коронавірус на Волині помирають молоді люди

У листопаді від ускладнень коронавірусної недуги померли на 36% більше волинян, аніж за весь жовтень.Про це йшлося сьогодні, 23 листопада, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Головний державний санітарний лікар областірозповіла, що із початку листопада на померли 355 людей, а за весь жовтень – 261.За інформацією медиків, 80% із померлих – люди, старші 60 років.Щоденно ковід забирає життя від 10 до 30 волинян, за останню добу померли 25 людей.Наталія Янко зауважила, що останнім часом в області від коронавірусу помирають сім’ями й хвороба нерідко позбавляє життя молодих людей.Так, за її словами, протягом останнього тижня двоє людей померли з однієї сім’ї. Це чоловік і дружина 70 і 71 року з Ковельського району. Окрім того, за останній тиждень померла молода жінка з Нововолинська, якій 29 років. Без матері залишилися двоє дітей – 2 і 4 років.Окрім того, померли двоє молодих людей із міста Луцька – віком 39 і 40 років. Ці пацієнти не мали супутніх захворювань. Хвороба протікали у них у вкрай важкій формі з тотальним ураженням легень.«Всі ці люди були, на жаль, нещеплені», – додала Янко.