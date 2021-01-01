Через коронавірус на Волині помирають молоді люди
Сьогодні, 15:02
У листопаді від ускладнень коронавірусної недуги померли на 36% більше волинян, аніж за весь жовтень.
Про це йшлося сьогодні, 23 листопада, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що із початку листопада на померли 355 людей, а за весь жовтень – 261.
За інформацією медиків, 80% із померлих – люди, старші 60 років.
Щоденно ковід забирає життя від 10 до 30 волинян, за останню добу померли 25 людей.
Наталія Янко зауважила, що останнім часом в області від коронавірусу помирають сім’ями й хвороба нерідко позбавляє життя молодих людей.
Так, за її словами, протягом останнього тижня двоє людей померли з однієї сім’ї. Це чоловік і дружина 70 і 71 року з Ковельського району. Окрім того, за останній тиждень померла молода жінка з Нововолинська, якій 29 років. Без матері залишилися двоє дітей – 2 і 4 років.
Окрім того, померли двоє молодих людей із міста Луцька – віком 39 і 40 років. Ці пацієнти не мали супутніх захворювань. Хвороба протікали у них у вкрай важкій формі з тотальним ураженням легень.
«Всі ці люди були, на жаль, нещеплені», – додала Янко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося сьогодні, 23 листопада, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що із початку листопада на померли 355 людей, а за весь жовтень – 261.
За інформацією медиків, 80% із померлих – люди, старші 60 років.
Щоденно ковід забирає життя від 10 до 30 волинян, за останню добу померли 25 людей.
Наталія Янко зауважила, що останнім часом в області від коронавірусу помирають сім’ями й хвороба нерідко позбавляє життя молодих людей.
Так, за її словами, протягом останнього тижня двоє людей померли з однієї сім’ї. Це чоловік і дружина 70 і 71 року з Ковельського району. Окрім того, за останній тиждень померла молода жінка з Нововолинська, якій 29 років. Без матері залишилися двоє дітей – 2 і 4 років.
Окрім того, померли двоє молодих людей із міста Луцька – віком 39 і 40 років. Ці пацієнти не мали супутніх захворювань. Хвороба протікали у них у вкрай важкій формі з тотальним ураженням легень.
«Всі ці люди були, на жаль, нещеплені», – додала Янко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку можуть відкрити офіс «Дія.Бізнес»
Сьогодні, 15:40
Через коронавірус на Волині помирають молоді люди
Сьогодні, 15:02
У Луцьку приміщення книгарні «Освіта» продали за 16,1 млн
Сьогодні, 14:35
У Луцьку – ДТП: мікроавтобус «Мерседес» зіткнувся зі скутером
Сьогодні, 14:14
Медіа