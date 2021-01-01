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На Волині виявили найбільш заразний штам коронавірусу «Дельта плюс»

На Волині виявили найбільш заразний штам коронавірусу «Дельта плюс»
Волинь – одна з областей, де зафіксували випадки захворювання на нову мутацію штаму «Дельта» – «Дельта плюс».

Про це йшлося сьогодні, 23 листопада, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що нещодавно для дослідження відібрали 305 зразків біоматеріалу від хворих на коронавірус волинян. У 98% підтвердили штам «Дельта».

Більше того, зауважила Наталія Янко, в області виявили і новий штам – «Дельта плюс», який є найзаразнішим серед усіх варіацій коронавірусу, адже поширюється на 10-15% швидше, ніж інші підтипи.

За словами головного санітарного лікаря області, «Дельта плюс» циркулює вже у 8 областях України. Це, зокрема, Волинська, Одеська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська, Закарпатська і Херсонська області.



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Теги: «Дельта плюс», штам, коронавірус, варте уваги
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