На Волині виявили найбільш заразний штам коронавірусу «Дельта плюс»

Волинь – одна з областей, де зафіксували випадки захворювання на нову мутацію штаму «Дельта» – «Дельта плюс».Про це йшлося сьогодні, 23 листопада, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Головний державний санітарний лікар областірозповіла, що нещодавно для дослідження відібрали 305 зразків біоматеріалу від хворих на коронавірус волинян. У 98% підтвердили штам «Дельта».Більше того, зауважила Наталія Янко, в області виявили і новий штам – «Дельта плюс», який є найзаразнішим серед усіх варіацій коронавірусу, адже поширюється на 10-15% швидше, ніж інші підтипи.За словами головного санітарного лікаря області, «Дельта плюс» циркулює вже у 8 областях України. Це, зокрема, Волинська, Одеська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська, Закарпатська і Херсонська області.