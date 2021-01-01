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З 1 грудня у міський транспорт планують пускати тільки вакцинованих, – Волинська ОДА

З 1 грудня у міський транспорт планують пускати тільки вакцинованих, – Волинська ОДА
З 1 грудня є ймовірність того, що у міському громадському транспорті буде потрібний ковід-сертифікат.

Про це йшлося 24 листопада під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук зауважила, що з настанням холодів уряд має намір дозволити проїзд у транспорті в «червоній» зоні із кількістю пасажирів, що більша за кількість сидячих місць. Утім, від пасажирів будуть вимагати наявності ковід-документів.

Людмила Тимощук наголосила, що таке «регламентування МОЗу», але остаточного рішення ще немає.

Зауважимо, що наразі ковід-документи потрібні лише для міжобласних та міжнародних поїздок.

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Теги: ковід-документи, транспорт, Луцьк, сертифікат вакцинації
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