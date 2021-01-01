З 1 грудня у міський транспорт планують пускати тільки вакцинованих, – Волинська ОДА

З 1 грудня є ймовірність того, що у міському громадському транспорті буде потрібний ковід-сертифікат.Про це йшлося 24 листопада під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови облдержадміністраціїзауважила, що з настанням холодів уряд має намір дозволити проїзд у транспорті в «червоній» зоні із кількістю пасажирів, що більша за кількість сидячих місць. Утім, від пасажирів будуть вимагати наявності ковід-документів.Людмила Тимощук наголосила, що таке «регламентування МОЗу», але остаточного рішення ще немає.Зауважимо, що наразі ковід-документи потрібні лише для міжобласних та міжнародних поїздок.