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Назвали громади на Волині з найгіршими темпами вакцинації

Назвали громади на Волині з найгіршими темпами вакцинації
Повний курс щеплення від коронавірусу на Волині отримали 35,4% населення.

Про це йшлося 24 листопада під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук розповіла, що є громади, які показують погані вакцинації.

Зокрема, у Луцькому районі – це Колки та Дубище, Горохів, Олика. У Камінь-Каширському – Велимче. У теперішньому Ковельському районі – це територія колишнього Старовижівського району.

«Тут мають проводити агітаційну і роз’яснювальну роботу керівники місцевого самоврядування. Але критичних показників у деяких громадах Волині, які почали на початку жовтня, вже немає», - каже посадовиця.

Причина, додає, – у недопрацюванні місцевої влади та релігійних переконаннях громадян.

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Теги: громади, вакцинація, Волинь
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