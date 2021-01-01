Назвали громади на Волині з найгіршими темпами вакцинації
Сьогодні, 13:20
Повний курс щеплення від коронавірусу на Волині отримали 35,4% населення.
Про це йшлося 24 листопада під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук розповіла, що є громади, які показують погані вакцинації.
Зокрема, у Луцькому районі – це Колки та Дубище, Горохів, Олика. У Камінь-Каширському – Велимче. У теперішньому Ковельському районі – це територія колишнього Старовижівського району.
«Тут мають проводити агітаційну і роз’яснювальну роботу керівники місцевого самоврядування. Але критичних показників у деяких громадах Волині, які почали на початку жовтня, вже немає», - каже посадовиця.
Причина, додає, – у недопрацюванні місцевої влади та релігійних переконаннях громадян.
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Про це йшлося 24 листопада під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук розповіла, що є громади, які показують погані вакцинації.
Зокрема, у Луцькому районі – це Колки та Дубище, Горохів, Олика. У Камінь-Каширському – Велимче. У теперішньому Ковельському районі – це територія колишнього Старовижівського району.
«Тут мають проводити агітаційну і роз’яснювальну роботу керівники місцевого самоврядування. Але критичних показників у деяких громадах Волині, які почали на початку жовтня, вже немає», - каже посадовиця.
Причина, додає, – у недопрацюванні місцевої влади та релігійних переконаннях громадян.
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