Назвали громади на Волині з найгіршими темпами вакцинації

Повний курс щеплення від коронавірусу на Волині отримали 35,4% населення.Про це йшлося 24 листопада під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови облдержадміністраціїрозповіла, що є громади, які показують погані вакцинації.Зокрема, у Луцькому районі – це Колки та Дубище, Горохів, Олика. У Камінь-Каширському – Велимче. У теперішньому Ковельському районі – це територія колишнього Старовижівського району.«Тут мають проводити агітаційну і роз’яснювальну роботу керівники місцевого самоврядування. Але критичних показників у деяких громадах Волині, які почали на початку жовтня, вже немає», - каже посадовиця.Причина, додає, – у недопрацюванні місцевої влади та релігійних переконаннях громадян.