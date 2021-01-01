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У Луцьку у двох будинках через збій електрики понад 20 людей застрягли в ліфтах

У Луцьку у двох будинках через збій електрики понад 20 людей застрягли в ліфтах
Внаслідок збою на електромережі в ліфтах луцьких багатоповерхівок застрягло понад два десятки лучан.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Інцидент трапився 25 листопада близько 13 години.

Як повідомив у коментарі виданню директор ТОВ СРБУ «Волиньліфт» Андрій Ткачук, ліфти зупинилися в будинках 33-го та 40-го мікрорайонів міста, де й стався збій у мережах.

На той момент у кабінах ліфтів перебували 23 людини, яких працівники підприємства оперативно визволили.

Зі слів Андрія Ткачука, усі зупинені ліфти почали запускати почергово і протягом години вони запрацювали в більшості будинків.

У прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго» повідомили, що збій стався внаслідок аварійної ситуації.

«Була пошкоджена кабельна лінія на підстанції «Луцьк-103», внаслідок чого відбулося вимкнення живлення електроустановок споживачів. Наразі більшість споживачів заживлено. Роботи із відновлення електропостачання на стадії завершення», - інформують енергетики.

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Теги: ліфти, Луцьк, аварія
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