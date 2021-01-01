У Луцьку у двох будинках через збій електрики понад 20 людей застрягли в ліфтах





Про це



Інцидент трапився 25 листопада близько 13 години.



Як повідомив у коментарі виданню директор ТОВ СРБУ «Волиньліфт» Андрій Ткачук, ліфти зупинилися в будинках 33-го та 40-го мікрорайонів міста, де й стався збій у мережах.



На той момент у кабінах ліфтів перебували 23 людини, яких працівники підприємства оперативно визволили.



Зі слів Андрія Ткачука, усі зупинені ліфти почали запускати почергово і протягом години вони запрацювали в більшості будинків.



У прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго» повідомили, що збій стався внаслідок аварійної ситуації.



«Була пошкоджена кабельна лінія на підстанції «Луцьк-103», внаслідок чого відбулося вимкнення живлення електроустановок споживачів. Наразі більшість споживачів заживлено. Роботи із відновлення електропостачання на стадії завершення», - інформують енергетики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок збою на електромережі в ліфтах луцьких багатоповерхівок застрягло понад два десятки лучан.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Інцидент трапився 25 листопада близько 13 години.Як повідомив у коментарі виданню директор ТОВ СРБУ «Волиньліфт», ліфти зупинилися в будинках 33-го та 40-го мікрорайонів міста, де й стався збій у мережах.На той момент у кабінах ліфтів перебували 23 людини, яких працівники підприємства оперативно визволили.Зі слів Андрія Ткачука, усі зупинені ліфти почали запускати почергово і протягом години вони запрацювали в більшості будинків.У прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго» повідомили, що збій стався внаслідок аварійної ситуації.«Була пошкоджена кабельна лінія на підстанції «Луцьк-103», внаслідок чого відбулося вимкнення живлення електроустановок споживачів. Наразі більшість споживачів заживлено. Роботи із відновлення електропостачання на стадії завершення», - інформують енергетики.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію