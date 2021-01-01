У Луцьку у двох будинках через збій електрики понад 20 людей застрягли в ліфтах
Сьогодні, 14:30
Внаслідок збою на електромережі в ліфтах луцьких багатоповерхівок застрягло понад два десятки лучан.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Інцидент трапився 25 листопада близько 13 години.
Як повідомив у коментарі виданню директор ТОВ СРБУ «Волиньліфт» Андрій Ткачук, ліфти зупинилися в будинках 33-го та 40-го мікрорайонів міста, де й стався збій у мережах.
На той момент у кабінах ліфтів перебували 23 людини, яких працівники підприємства оперативно визволили.
Зі слів Андрія Ткачука, усі зупинені ліфти почали запускати почергово і протягом години вони запрацювали в більшості будинків.
У прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго» повідомили, що збій стався внаслідок аварійної ситуації.
«Була пошкоджена кабельна лінія на підстанції «Луцьк-103», внаслідок чого відбулося вимкнення живлення електроустановок споживачів. Наразі більшість споживачів заживлено. Роботи із відновлення електропостачання на стадії завершення», - інформують енергетики.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Інцидент трапився 25 листопада близько 13 години.
Як повідомив у коментарі виданню директор ТОВ СРБУ «Волиньліфт» Андрій Ткачук, ліфти зупинилися в будинках 33-го та 40-го мікрорайонів міста, де й стався збій у мережах.
На той момент у кабінах ліфтів перебували 23 людини, яких працівники підприємства оперативно визволили.
Зі слів Андрія Ткачука, усі зупинені ліфти почали запускати почергово і протягом години вони запрацювали в більшості будинків.
У прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго» повідомили, що збій стався внаслідок аварійної ситуації.
«Була пошкоджена кабельна лінія на підстанції «Луцьк-103», внаслідок чого відбулося вимкнення живлення електроустановок споживачів. Наразі більшість споживачів заживлено. Роботи із відновлення електропостачання на стадії завершення», - інформують енергетики.
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