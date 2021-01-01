У Ковелі на Привокзальній площі згорів сітілайт. ВІДЕО
Сьогодні, 15:26
Сьогодні, 25 листопада, у Ковелі на Привокзальній площі близько 14-ої години сталася пожежа.
Про це «Ковель media» повідомили очевидці.
Загорівся сітілайт, який розташований біля автобусної зупинки, неподалік паровоза-пам’ятника.
На ліквідацію пожежі прибули працівники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля.
Від сітілайту залишилася одна металева конструкція.
Причина пожежі встановлюється.
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Про це «Ковель media» повідомили очевидці.
Загорівся сітілайт, який розташований біля автобусної зупинки, неподалік паровоза-пам’ятника.
На ліквідацію пожежі прибули працівники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля.
Від сітілайту залишилася одна металева конструкція.
Причина пожежі встановлюється.
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