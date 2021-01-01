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У Ковелі на Привокзальній площі згорів сітілайт. ВІДЕО

У Ковелі на Привокзальній площі згорів сітілайт. ВІДЕО
Сьогодні, 25 листопада, у Ковелі на Привокзальній площі близько 14-ої години сталася пожежа.

Про це «Ковель media» повідомили очевидці.

Загорівся сітілайт, який розташований біля автобусної зупинки, неподалік паровоза-пам’ятника.

На ліквідацію пожежі прибули працівники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля.

Від сітілайту залишилася одна металева конструкція.

Причина пожежі встановлюється.

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Теги: Ковель, пожежа, сітілайт
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