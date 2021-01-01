У Ковелі на Привокзальній площі згорів сітілайт. ВІДЕО





Про це



Загорівся сітілайт, який розташований біля автобусної зупинки, неподалік паровоза-пам’ятника.



На ліквідацію пожежі прибули працівники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля.



Від сітілайту залишилася одна металева конструкція.



Причина пожежі встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 25 листопада, у Ковелі на Привокзальній площі близько 14-ої години сталася пожежа.Про це «Ковель media» повідомили очевидці.Загорівся сітілайт, який розташований біля автобусної зупинки, неподалік паровоза-пам’ятника.На ліквідацію пожежі прибули працівники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля.Від сітілайту залишилася одна металева конструкція.Причина пожежі встановлюється.

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