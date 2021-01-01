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Стало відоме ім'я директорки лісового підприємства на Волині, яка погоріла на хабарі

Стало відоме ім'я директорки лісового підприємства на Волині, яка погоріла на хабарі
Директора ДП «Волинський лісовий селекційно-насінневий центр» Тетяну Неводнічик 24 листопада затримали на хабарі, розміром 10 тисяч гривень.

Про це Інформаційному агенству ВолиньPost стало відомо із декількох надійних джерел.

Нагадаємо, оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями викрили директора держпідприємства на отриманні хабаря.

З місця події вилучили 10 тисяч гривень, які директорка отримала як неправомірну вигоду за реалізацію селекційних сортів саджанців дерев за заниженими цінами.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Стало відоме ім'я директорки лісового підприємства на Волині, яка погоріла на хабарі

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Теги: хабар, директор, ДП, ліс, Волинь
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