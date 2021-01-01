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Дівчинку, яку у Луцьку порізала мати, виписали з лікарні

Дівчинку, яку у Луцьку порізала мати, виписали з лікарні
Життю і здоров’ю дворічної дитини з Луцька, яку травмувала ножем мати, наразі нічого не загрожує. Її виписали з лікарні.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив повідомив медичний директор з хірургічної роботи Волинської дитячої лікарні Ігор Дородних.

Наразі дівчинка перебуває вдома, розповіла начальниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради Ліна Галан.

Вона зауважила, що дитиною опікуються тато та бабуся. Посадовиця наголосила, що сім’я не є неблагополучною й раніше не перебувала в полі зору соціальних служб. Жодного разу не було повідомлень від поліції, родичів чи сусідів, які б сигналізували про проблему і небезпеку перебування у цій сім'ї дітей.

«Діти доглянуті. Наголошую, що сьогодні дитина, яка постраждала, – у безпеці та належних умовах. Із психоемоційним станом мами та визначенням причин того, що сталося, працюють фахівці. Сім’я перебуватиме під соціальним супроводом управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», – зауважила посадовиця.

У секторі комунікації поліції Волині зауважили, що досудове розслідування триває.


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Теги: дитина, Ліна Галан
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