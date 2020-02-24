Питання будівництва нової школи замість найгіршої у Луцьку зрушило з «мертвої» точки

Із держбюджету у 2022 році мають виділити 20 мільйонів гривень на будівництво школи №13 у Луцьку.Про це під час інтерв’ю розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.За його словами, за попередньою інформацією, наступного року на цю школу мають виділити 20 мільйонів гривень з бюджету Державного фонду регіонального розвитку.«Ми дамо своє співфінансування і розпочнемо фактично будівництво нової школи №13. Фізично збудувати за один рік її неможливо з будівельної точки зору. Але ми вже маємо реальну перспективу на старт», – сказав Ігор Поліщук.Зауважимо, школа №13 наразі. Батьки учнів, які там навчаються, неодноразово вимагали покращити умови. У знак протесту вони навітьБудувати нову школу замість старої коштом лише місцевого бюджету не було можливим, оскільки необхідні не підйомні для міста суми.Повний текст інтер'ю з Ігорем Поліщуком можна прочитати