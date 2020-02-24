Питання будівництва нової школи замість найгіршої у Луцьку зрушило з «мертвої» точки
Сьогодні, 18:27
Із держбюджету у 2022 році мають виділити 20 мільйонів гривень на будівництво школи №13 у Луцьку.
Про це під час інтерв’ю розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.
За його словами, за попередньою інформацією, наступного року на цю школу мають виділити 20 мільйонів гривень з бюджету Державного фонду регіонального розвитку.
«Ми дамо своє співфінансування і розпочнемо фактично будівництво нової школи №13. Фізично збудувати за один рік її неможливо з будівельної точки зору. Але ми вже маємо реальну перспективу на старт», – сказав Ігор Поліщук.
Зауважимо, школа №13 наразі перебуває у найгіршому стані серед усіх закладів середньої освіти Луцька. Батьки учнів, які там навчаються, неодноразово вимагали покращити умови. У знак протесту вони навіть не пускали дітей до школи через відсутність спортзалу, їдальню на вулиці та інші незручності.
Будувати нову школу замість старої коштом лише місцевого бюджету не було можливим, оскільки необхідні не підйомні для міста суми.
Повний текст інтер'ю з Ігорем Поліщуком можна прочитати за посиланням.
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Про це під час інтерв’ю розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.
За його словами, за попередньою інформацією, наступного року на цю школу мають виділити 20 мільйонів гривень з бюджету Державного фонду регіонального розвитку.
«Ми дамо своє співфінансування і розпочнемо фактично будівництво нової школи №13. Фізично збудувати за один рік її неможливо з будівельної точки зору. Але ми вже маємо реальну перспективу на старт», – сказав Ігор Поліщук.
Зауважимо, школа №13 наразі перебуває у найгіршому стані серед усіх закладів середньої освіти Луцька. Батьки учнів, які там навчаються, неодноразово вимагали покращити умови. У знак протесту вони навіть не пускали дітей до школи через відсутність спортзалу, їдальню на вулиці та інші незручності.
Будувати нову школу замість старої коштом лише місцевого бюджету не було можливим, оскільки необхідні не підйомні для міста суми.
Повний текст інтер'ю з Ігорем Поліщуком можна прочитати за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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