У Луцьку на маршрут №9 вийшли нідерландські автобуси





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Мер міста зауважив, що автобуси мають екологічний стандарт Євро5, кондиціонер та доступність для людей з інвалідністю. Ці транспортні засоби працюють на дизелі.



Зауважимо, що загалом Луцьком курсуватимуть 22 нідерландські автобусиVDL Ambassador 200.



У місті впроваджують програму "Луцьк без маршруток".









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 27 листопада, на маршрут №9 вийшли автобуси VDL Ambassador 200 виробництва Нідерландів.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський головаМер міста зауважив, що автобуси мають екологічний стандарт Євро5, кондиціонер та доступність для людей з інвалідністю. Ці транспортні засоби працюють на дизелі.Зауважимо, що загаломУ місті впроваджують програму "Луцьк без маршруток".

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