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У Луцьку на маршрут №9 вийшли нідерландські автобуси

У Луцьку на маршрут №9 вийшли нідерландські автобуси
Сьогодні, 27 листопада, на маршрут №9 вийшли автобуси VDL Ambassador 200 виробництва Нідерландів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Мер міста зауважив, що автобуси мають екологічний стандарт Євро5, кондиціонер та доступність для людей з інвалідністю. Ці транспортні засоби працюють на дизелі.

Зауважимо, що загалом Луцьком курсуватимуть 22 нідерландські автобусиVDL Ambassador 200.

У місті впроваджують програму "Луцьк без маршруток".

У Луцьку на маршрут №9 вийшли нідерландські автобуси



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