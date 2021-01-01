У Луцьку на маршрут №9 вийшли нідерландські автобуси
Сьогодні, 15:42
Сьогодні, 27 листопада, на маршрут №9 вийшли автобуси VDL Ambassador 200 виробництва Нідерландів.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Мер міста зауважив, що автобуси мають екологічний стандарт Євро5, кондиціонер та доступність для людей з інвалідністю. Ці транспортні засоби працюють на дизелі.
Зауважимо, що загалом Луцьком курсуватимуть 22 нідерландські автобусиVDL Ambassador 200.
У місті впроваджують програму "Луцьк без маршруток".
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Мер міста зауважив, що автобуси мають екологічний стандарт Євро5, кондиціонер та доступність для людей з інвалідністю. Ці транспортні засоби працюють на дизелі.
Зауважимо, що загалом Луцьком курсуватимуть 22 нідерландські автобусиVDL Ambassador 200.
У місті впроваджують програму "Луцьк без маршруток".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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