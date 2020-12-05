Волинянка перемогла у шоу «Танці з зірками». ВІДЕО
Сьогодні, 09:35
Фіналістка чемпіонату Європи з бальних танців, уродженка Турійська Анна Кареліна перемогла у новому сезоні шоу «Танці з зірками».
Нагадаємо, волинянка брала участь у проєкті разом із актором серіалу «Моя улюблена страшко» Артуром Логаєм.
Вчора, 28 листопада, у фіналі проєкту пара отримала максимальну кількість балів від суддів - 177.
За перемогу змагалися три пари: Артур Логай і Анна Кареліна, Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук, Ольга Харлан і Дмитро Дікусар.
У підсумку глядацького голосування та оцінок суддів кубок здобули Артур Логай і Анна Кареліна.
Довідка
Анна Кареліна народилась у Турійську. До проєкту жінка викладала хореографію у Київському національному університеті культури і мистецтв. Разом зі своїми підопічними брала участь у багатьох конкурсах. Також Анна обожнює подорожувати і відвідала чимало країн. Вона має чоловіка Олександра, з яким перебуває у шлюбі з 3 липня 2020 року.
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Нагадаємо, волинянка брала участь у проєкті разом із актором серіалу «Моя улюблена страшко» Артуром Логаєм.
Вчора, 28 листопада, у фіналі проєкту пара отримала максимальну кількість балів від суддів - 177.
За перемогу змагалися три пари: Артур Логай і Анна Кареліна, Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук, Ольга Харлан і Дмитро Дікусар.
У підсумку глядацького голосування та оцінок суддів кубок здобули Артур Логай і Анна Кареліна.
Довідка
Анна Кареліна народилась у Турійську. До проєкту жінка викладала хореографію у Київському національному університеті культури і мистецтв. Разом зі своїми підопічними брала участь у багатьох конкурсах. Також Анна обожнює подорожувати і відвідала чимало країн. Вона має чоловіка Олександра, з яким перебуває у шлюбі з 3 липня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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