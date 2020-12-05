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Волинянка перемогла у шоу «Танці з зірками». ВІДЕО

Волинянка перемогла у шоу «Танці з зірками». ВІДЕО
Фіналістка чемпіонату Європи з бальних танців, уродженка Турійська Анна Кареліна перемогла у новому сезоні шоу «Танці з зірками».

Нагадаємо, волинянка брала участь у проєкті разом із актором серіалу «Моя улюблена страшко» Артуром Логаєм.

Вчора, 28 листопада, у фіналі проєкту пара отримала максимальну кількість балів від суддів - 177.

За перемогу змагалися три пари: Артур Логай і Анна Кареліна, Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук, Ольга Харлан і Дмитро Дікусар.

У підсумку глядацького голосування та оцінок суддів кубок здобули Артур Логай і Анна Кареліна.

Довідка

Анна Кареліна народилась у Турійську. До проєкту жінка викладала хореографію у Київському національному університеті культури і мистецтв. Разом зі своїми підопічними брала участь у багатьох конкурсах. Також Анна обожнює подорожувати і відвідала чимало країн. Вона має чоловіка Олександра, з яким перебуває у шлюбі з 3 липня 2020 року.








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Теги: Волинь, Анна Кареліна, танцівниця, Танці з зірками, перемога
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