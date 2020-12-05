Волинянка перемогла у шоу «Танці з зірками». ВІДЕО

Фіналістка чемпіонату Європи з бальних танців, уродженка Турійськаперемогла у новому сезоні шоу «Танці з зірками».Нагадаємо,разом із актором серіалу «Моя улюблена страшко»Вчора, 28 листопада, у фіналі проєкту пара отримала максимальну кількість балів від суддів - 177.За перемогу змагалися три пари: Артур Логай і Анна Кареліна,У підсумку глядацького голосування та оцінок суддів кубок здобули Артур Логай і Анна Кареліна.Анна Кареліна народилась у Турійську. До проєкту жінка викладала хореографію у Київському національному університеті культури і мистецтв. Разом зі своїми підопічними брала участь у багатьох конкурсах. Також Анна обожнює подорожувати і відвідала чимало країн. Вона має чоловіка, з яким перебуває у шлюбі з 3 липня 2020 року.