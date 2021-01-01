На одній із центральних вулиць Луцька встановили антипаркувальні півкулі. ФОТО

Тротуар на вулиці Кривий Вал цими днями дооблаштовали антипаркувальними півкулями з метою недопущення паркування на ньому автомобілів.Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцькради.Роботи зі встановлення провів департамент житлово-комунального господарства міськради з ініціативи департаменту муніципальної варти.Додаткові півкулі встановили біля будинків #17-25, 24а, 26 (Укрпошта, Нова Пошта)."Автомобілі, які раніше заїжали та паркувались на тротуарі на вулиці Кривий Вал створювали незручності та небезпеку для проходу пішоходів, пошкоджували бордюр та тротуарну плитку. Нині вказаним тротуаром пересуватимуться лише пішоходи", - йдеться у повідомленні муніципалів.