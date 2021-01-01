На одній із центральних вулиць Луцька встановили антипаркувальні півкулі. ФОТО
Сьогодні, 12:58
Тротуар на вулиці Кривий Вал цими днями дооблаштовали антипаркувальними півкулями з метою недопущення паркування на ньому автомобілів.
Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцькради.
Роботи зі встановлення провів департамент житлово-комунального господарства міськради з ініціативи департаменту муніципальної варти.
Додаткові півкулі встановили біля будинків #17-25, 24а, 26 (Укрпошта, Нова Пошта).
"Автомобілі, які раніше заїжали та паркувались на тротуарі на вулиці Кривий Вал створювали незручності та небезпеку для проходу пішоходів, пошкоджували бордюр та тротуарну плитку. Нині вказаним тротуаром пересуватимуться лише пішоходи", - йдеться у повідомленні муніципалів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцькради.
Роботи зі встановлення провів департамент житлово-комунального господарства міськради з ініціативи департаменту муніципальної варти.
Додаткові півкулі встановили біля будинків #17-25, 24а, 26 (Укрпошта, Нова Пошта).
"Автомобілі, які раніше заїжали та паркувались на тротуарі на вулиці Кривий Вал створювали незручності та небезпеку для проходу пішоходів, пошкоджували бордюр та тротуарну плитку. Нині вказаним тротуаром пересуватимуться лише пішоходи", - йдеться у повідомленні муніципалів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині на території школи вибухнула котельня. ФОТО
Сьогодні, 13:09
На одній із центральних вулиць Луцька встановили антипаркувальні півкулі. ФОТО
Сьогодні, 12:58
На Волині 14-річний водій автівки в'їхав у електроопору
Сьогодні, 12:47
Чи вийде Волинь із «червоної» зони найближчими днями
Сьогодні, 12:36
Медіа