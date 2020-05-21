«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося

У листопаді цього року Кабінет міністрів України затвердив список "небезпечних" порід собак. Власників собак цих порід зобов'язали вигулювати їх із повідцем, намордником, а також укладати договори про страхування відповідальності за шкоду, яку вони можуть заподіяти.До переліку увійшли близько 100 порід, серед яких бульдог, вівчарка, доберман, ротвейлер, акіта-іну, бріард, бульмастиф, бультер'єр, вельштер'єр та інші. Також "небезпечними" вважають метисів усіх порід.У постанові йдеться, що власники порід собак, які уряд визнав "небезпечними", зобов'язані укласти договір обов'язкового страхування або відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам або їхньому майну.Луцький активіст та власник собаку коментарірозповів, що вже уклав договір про страхування свого улюбленця. Для цього, розповідає, власник повинен взяти паспорт, ідентифікаційний код та ветпаспорт собаки.Олександр Ванюрський оформлював такий договір щодо собаки порода босерон у страховій компанії "Княжа". Чоловік зазначив, що такий договір, укладений на три роки, коштує 51 гривню.Однак, активіст вважає цю постанову Кабміну недосконалою, адже, на його думку, неозброєним оком видно, що список складали непрофесіонали."До прикладу, німецьких вівчарок немає, а східноєвропейські є. Пастухів босеронів включили, а робочих малінуашок - ні. Я досить довго хотів знайти логіку. Не зміг", - каже Олександр Ванюрський.Активіст говорить, що погоджується із думкою представника Кінологічної спілки України, який в інтерв'ю одному із українських ЗМІ розкритикував цей перелік.Зауважимо також, що закон щодо посилення охорони тваринного та рослинного світу передбачає, що за вигул собак без намордників (згідно з переліком небезпечних порід) або не у відведених для цього місцях і за неприбирання їхніх екскрементів правоохоронці можуть винести попередження або виписати штраф у розмірі 170—340 гривень. Для посадових осіб — штраф 340—850 гривень.Якщо порушення відбувається повторно протягом року, то штраф зростає до 340—510 гривень, а для посадових осіб до 510—1 020 гривень.Якщо ж через порушення було завдано шкоди іншій людині чи її майну, тоді штраф зростає до 1 700—3 400 гривень з конфіскацією тварини. Для посадових осіб — 3 400—5 100 гривень із конфіскацією тварини.Окремо також встановлюються штрафи та навіть адміністративний арешт за жорстоке поводження з тваринами.