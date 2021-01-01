На Волині у відділку застрелився поліцейський
Сьогодні, 13:44
28-річний поліцейський застрелився у відділі патрульної поліції в місті Ковель.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Трагедія сталася сьогодні, 29 листопада. Чоловік вчинив самогубство у приміщенні вбиральні.
За словами колег, поліцейський мав негаразди особистого характеру.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Трагедія сталася сьогодні, 29 листопада. Чоловік вчинив самогубство у приміщенні вбиральні.
За словами колег, поліцейський мав негаразди особистого характеру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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