На Волині у відділку застрелився поліцейський





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Трагедія сталася сьогодні, 29 листопада. Чоловік вчинив самогубство у приміщенні вбиральні.



За словами колег, поліцейський мав негаразди особистого характеру.

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