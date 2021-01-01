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На Волині у відділку застрелився поліцейський

На Волині у відділку застрелився поліцейський
28-річний поліцейський застрелився у відділі патрульної поліції в місті Ковель.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Трагедія сталася сьогодні, 29 листопада. Чоловік вчинив самогубство у приміщенні вбиральні.

За словами колег, поліцейський мав негаразди особистого характеру.

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Теги: поліцейський, самогубство, Волинь
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