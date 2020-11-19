З 6 грудня в Україні посилять карантин

В Україні посилять карантин для невакцинованих громадян від 6 грудня.Про це сказав голова МОЗна брифінгу."24 листопада уряд змінив правила карантину в Україні, які набудуть чинності 6 грудня. Уряд вимушений піти на карантин для невакцинованих, оскільки коронавірус не відступає. Європа встановлює новий континентальний рекорд захворюваності на COVID-19 – 367 тисяч осіб в середньому за добу. І ми повинні вживати заходів для збереження життя громадян, які досі не прийшли до пункту щеплення, щоб захистити власне життя", - сказав Ляшко.За його словами, посилення правил торкнеться передусім невакцинованих громадян. Найбільше змін в правилах карантину стосується правил для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.За новими правилами, люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у "жовтій" зоні не зможуть:-взяти участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів;-відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;-скористатись послугами послугами суб’єктів господарювання, які -провадять діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади.