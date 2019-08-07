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«Бандерштат-2022» можуть перенести в інше місце

«Бандерштат-2022» можуть перенести в інше місце
Швидше за все, наступного року фестиваль українського духу «Бандерштат» змінить локацію. Організатори вже розглядають імовірну територію.

Про це у програмі «По дорозі» на 12 каналі 30 листопада розповіла ведуча фестивалю Вікторія Жуковська.

Перебуваючи на місці проведення фестивалю у селі Рованці, вона сказала:

«Наступного року, можливо, «Бандерштату» тут і не буде. Подивися, як усе забудовується. Ми приїхали у листопаді, «Бандерштат» відбувався у перші вихідні серпня. І вже з’явилося кілька будинків, яких не було. Відповідно все це поле може бути забудовано. Люди не дивляться на те, що Стир поруч. Люди не думають про те, що зараз, можливо, він такий мілкий, а може і розлитися – недарма ж тут заплава».

«Але я щиро сподіваюся, що «Бандерштат» буде в Луцьку, нехай і не тут… Недалеко звідси буде. Вже територію дивляться. Крок вправо, крок вліво – там можна знайти», – додала ведуча.

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Теги: Бандерштат, територія, Луцьк, Рованці, Вікторія Жуковська
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