«Бандерштат-2022» можуть перенести в інше місце





Про це у програмі «По дорозі» на Вікторія Жуковська.



Перебуваючи на місці проведення фестивалю у селі Рованці, вона сказала:



«Наступного року, можливо, «Бандерштату» тут і не буде. Подивися, як усе забудовується. Ми приїхали у листопаді, «Бандерштат» відбувався у перші вихідні серпня. І вже з’явилося кілька будинків, яких не було. Відповідно все це поле може бути забудовано. Люди не дивляться на те, що Стир поруч. Люди не думають про те, що зараз, можливо, він такий мілкий, а може і розлитися – недарма ж тут заплава».



«Але я щиро сподіваюся, що «Бандерштат» буде в Луцьку, нехай і не тут… Недалеко звідси буде. Вже територію дивляться. Крок вправо, крок вліво – там можна знайти», – додала ведуча.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Швидше за все, наступного року фестиваль українського духу «Бандерштат» змінить локацію. Організатори вже розглядають імовірну територію.Про це у програмі «По дорозі» на 12 каналі 30 листопада розповіла ведуча фестивалюПеребуваючи на місці проведення фестивалю у селі Рованці, вона сказала:«Наступного року, можливо, «Бандерштату» тут і не буде. Подивися, як усе забудовується. Ми приїхали у листопаді, «Бандерштат» відбувався у перші вихідні серпня. І вже з’явилося кілька будинків, яких не було. Відповідно все це поле може бути забудовано. Люди не дивляться на те, що Стир поруч. Люди не думають про те, що зараз, можливо, він такий мілкий, а може і розлитися – недарма ж тут заплава».«Але я щиро сподіваюся, що «Бандерштат» буде в Луцьку, нехай і не тут… Недалеко звідси буде. Вже територію дивляться. Крок вправо, крок вліво – там можна знайти», – додала ведуча.

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