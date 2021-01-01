На Волині перевірять усі котельні, що працюють на газу в соціальній сфері





Таке завдання поставив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко під час робочої наради, що відбулась 1 грудня 2021 року за участі керівників управлінь цивільного захисту населення ОДА, ДСНС України у Волинській області, Держенергонагляду в області, АТ «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» та відповідних структурних підрозділів ОДА, інформують в ОДА.



Для цього на Волині створять робочу групу, до якої залучасть спеціалістів контролюючих органів інспекції праці, держенергонагляду, газорозподільчої компанії «Волиньгаз», ДСНС у Волинській області та працівників районних та обласної держадіністрацій.



«При проведенні перевірок особливу увагу слід звернути на технічний стан котелень, їх приміщень, наявність відповідальних працівників у закладах, та чи пройшли навчання. Перевірки необхідно провести до 15 грудня 2021 року», - зазначив Юрій Погуляйко.



Нагадаємо, 29 листопада в школі с.Прохід Ратнівської територіальної громади



За словами Людмили Плахотної, щодо перевірок усіх котелень у галузі освіти, то у 1081-му закладі освіти різних форм власності (в основному територіальних громад) нараховується 711 котелень. З них 148 (20 %) працюють на природному газі, 77 % на твердому паливі, на електричній енергії – 1 % (11 котелень) і на двох видах палива – 19 котелень.



Найбільше газифікованих котелень у закладах загальної середньої освіти – 78, у дошкільній освіті 51 та у заклади позашкілля – 9. В обласній комунальній власності – 30 котелень, 13 із них твердопаливних, 17 газових. Окрім цього, 11 котелень закладів професійної освіти знаходяться в оренді відповідно до укладених договорів. Тож відповідальність за її справність несуть орендарі.

Перелік усіх котелень буде надано комісії, що проводитиме перевірки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До 15 грудня 2021 року проведуть перевірку усіх котелень, що працюють на газу у соціальній сфері.Таке завдання поставив голова облдержадміністраціїпід час робочої наради, що відбулась 1 грудня 2021 року за участі керівників управлінь цивільного захисту населення ОДА, ДСНС України у Волинській області, Держенергонагляду в області, АТ «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» та відповідних структурних підрозділів ОДА, інформують в ОДА.Для цього на Волині створять робочу групу, до якої залучасть спеціалістів контролюючих органів інспекції праці, держенергонагляду, газорозподільчої компанії «Волиньгаз», ДСНС у Волинській області та працівників районних та обласної держадіністрацій.«При проведенні перевірок особливу увагу слід звернути на технічний стан котелень, їх приміщень, наявність відповідальних працівників у закладах, та чи пройшли навчання. Перевірки необхідно провести до 15 грудня 2021 року», - зазначив Юрій Погуляйко.Нагадаємо, 29 листопада в школі с.Прохід Ратнівської територіальної громади відбулось руйнування котельні. Причин руйнування ще не встановлено. Нині в закладі вже руїни будівлі розібрані та готуються до облаштування нової котельні на твердому паливі. Для цього, як повідомив голова ОДА Юрій Погуляйко, залучать кошти освітньої субвенції.За словами, щодо перевірок усіх котелень у галузі освіти, то у 1081-му закладі освіти різних форм власності (в основному територіальних громад) нараховується 711 котелень. З них 148 (20 %) працюють на природному газі, 77 % на твердому паливі, на електричній енергії – 1 % (11 котелень) і на двох видах палива – 19 котелень.Найбільше газифікованих котелень у закладах загальної середньої освіти – 78, у дошкільній освіті 51 та у заклади позашкілля – 9. В обласній комунальній власності – 30 котелень, 13 із них твердопаливних, 17 газових. Окрім цього, 11 котелень закладів професійної освіти знаходяться в оренді відповідно до укладених договорів. Тож відповідальність за її справність несуть орендарі.Перелік усіх котелень буде надано комісії, що проводитиме перевірки.

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